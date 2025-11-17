Ban QLDA Long An: Liên danh Khang Bảo Long – Vinh Hà trúng thầu sát giá

Vượt qua đối thủ duy nhất là Công ty Quốc Anh, Liên danh Công Khang Bảo Long và Công ty Vinh Hà đã trúng gói thầu xây lắp hơn 22,9 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 1%.

Ngày 07/11/2025, ông Nguyễn Anh Phương, phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (Ban QLDA ĐTXD Long An) đã ký Quyết định số 587/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Xây dựng khối 30 phòng; phòng khám bệnh hô hấp và các hạng mục phụ trợ + Thử tĩnh cọc". Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ.

Quyết định số 587/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Xây dựng khối 30 phòng; phòng khám bệnh hô hấp và các hạng mục phụ trợ + Thử tĩnh cọc". Nguồn: MSC

Trúng thầu sát giá, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Theo Quyết định số 587/QĐ-BQLDA, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Khang Bảo Long và Công ty Cổ phần Xây lắp Tổng hợp Vinh Hà. Giá trúng thầu được phê duyệt là 22.930.623.935 đồng.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy, giá dự toán của gói thầu này là 23.142.629.000 đồng. Như vậy, so với giá dự toán, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu khoảng hơn 212 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,91%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày. Loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Được biết, gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tại thời điểm đóng thầu (08:00 ngày 18/10/2025), có 02 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Khang Bảo Long - Vinh Hà và Công ty TNHH Quốc Anh.

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 367/2025/BC-ĐT ngày 31/10/2025 của Tổ chuyên gia (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long - đơn vị tư vấn), Công ty TNHH Quốc Anh đã bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc Liên danh Khang Bảo Long - Vinh Hà trở thành ứng viên duy nhất được xem xét tài chính và trúng thầu.

Chân dung liên danh nhà thầu từ Hà Tĩnh

Một điểm đáng chú ý trong kết quả lựa chọn nhà thầu này là cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều có trụ sở chính đăng ký tại tỉnh Hà Tĩnh, vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi để trúng thầu tại Tây Ninh.

Cụ thể, Công ty TNHH Khang Bảo Long (thành viên đứng đầu liên danh) có mã số doanh nghiệp 3001578800, địa chỉ tại Tỉnh Hà Tĩnh. Doanh nghiệp này thành lập năm 2012, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp.

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu năm 2025, Công ty TNHH Khang Bảo Long tham gia khoảng 5 gói thầu và trúng cả 5 gói (tỷ lệ 100%). Ngoài gói thầu vừa trúng tại Ban QLDA ĐTXD Long An, nhà thầu này chủ yếu hoạt động tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Việc "Nam tiến" và trúng ngay gói thầu trị giá lớn tại Tây Ninh cho thấy tham vọng mở rộng thị trường của doanh nghiệp này.

Thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Xây lắp Tổng hợp Vinh Hà, mã số doanh nghiệp 3000244040, cũng có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh.

Trao đổi về vấn đề tỷ lệ tiết kiệm thấp trong đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Mục tiêu của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%, nhất là khi chỉ có ít nhà thầu tham gia hoặc đối thủ bị loại sớm về kỹ thuật, là những dấu hiệu cần được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để đảm bảo không có sự thông đồng hay hạn chế cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ về quy trình đánh giá E-HSDT. "Cơ quan báo chí phản ánh các hiện tượng trúng thầu sát giá là kênh thông tin quan trọng để các cơ quan thanh tra, kiểm toán tham khảo trong kế hoạch giám sát đầu tư công hàng năm," ông Giang nhấn mạnh.