Hàng loạt ‘ông lớn’ doanh thu nghìn tỷ lãi mỏng bị cơ quan thuế “điểm danh”

Cơ quan Thuế công bố 302 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trên 1.000 tỷ đồng nhưng phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm 2023, 2024 có thể bị ‘sờ gáy’.

Bảo Ngân

Cục Thuế (Bộ Tài chính), mới đây có văn bản gửi cơ quan thuế trực thuộc đề nghị tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng. Theo đó, Cục Thuế yêu cầu Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Thuế các tỉnh/thành phố thực hiện xây dựng chuyên đề kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng để kiểm tra thuế theo quy định.

Theo cơ quan Thuế, năm 2025, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp; trong đó có các doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng vẫn còn phổ biến.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế trong năm 2026 đối với các doanh nghiệp nêu trên, phòng ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước, Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử đẩy mạnh công tác thông tin, truyền tải thông điệp tới toàn thể người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai trung thực, chính xác và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật; cảnh báo hậu quả pháp lý và các chế tài xử lý đối với các trường hợp người nộp thuế liên tục kê khai lỗ nhiều năm không nộp thuế mà vẫn đầu tư mở rộng, tăng vốn.

Song song, Cục Thuế đã rà soát và tổng hợp danh sách một số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trên 1.000 tỷ đồng nhưng phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm 2023 và 2024, để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề của năm 2026 (gồm 302 doanh nghiệp).

Một số doanh nghiệp nằm trong danh sách kiểm tra của cơ quan Thuế.

Các doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên… Trong đó, có Công ty TNHH ToTo Việt Nam, Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam, Công ty cổ phần ô tô Thành An, Công ty CP Thanh toán điện tử VNPT, Công ty CP Vật tư xăng dầu miền Bắc, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex, Công ty Cổ phần Be Group, Công ty TNHH Lotteria Việt Nam, Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, Công ty Cổ phần tập đoàn VNG, Công ty TNHH Petro - SG, Công ty TNHH Thép Tung - Ho Việt Nam, Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch Inbev Việt Nam, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, Công ty CP Thép Pomina 2…

Ngoài ra, còn doanh nghiệp cũng có thể vào diện kiểm tra thuế, gồm: Công ty cổ phần Dệt may Nam Định, Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh, Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam, Công ty TNHH MeatDeli HN, Công ty CO Ô tô Thành Công Ninh Bình, Công ty TNHH Bình Minh HP, Công ty TNHH Thương mại Gỗ Tỷ Long, Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguyễn Quốc, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo...

Theo cơ quan Thuế, khi thực hiện công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp, cần kiểm tra tính hợp lý của doanh thu - chi phí - lợi nhuận, đặc biệt các khoản chi phí lớn, bất thường. So sánh, đối chiếu tỷ lệ biến động của doanh thu với tỷ lệ biến động của chi phí đầu vào tương ứng và đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu liên quan. Cùng với đó, rà soát việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra, kiểm tra hóa đơn, chứng từ bảo đảm hợp lệ và đúng kỳ kê khai. Căn cứ ghi nhận doanh thu, xác định số thuế phải nộp, tránh ghi nhận thiếu hoặc kê khống..

Đối với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, cần kiểm tra các khoản chi phí lãi vay nội bộ, chi phí dịch vụ nội bộ như dịch vụ trung tâm, kỹ thuật, quản lý, bản quyền, nhượng quyền thương mại… đảm bảo phù hợp với bản chất giao dịch độc lập.

Kế hoạch kiểm tra được triển khai từ tháng 4/2026 và dự kiến kết thúc vào tháng 12/2026.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Các loại thuế hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện từ năm 2026. (Nguồn: VTV).

#thuế #doanh nghiệp #kiểm tra #lỗ liên tiếp #thu ngân sách #quản lý thuế

Vàng bạc đá quý Huy Thanh Jewelry bị xử phạt, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I mới ban hành thông báo Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Tại kết luận thanh tra, NHNN Khu vực I cho biết, trong thời kỳ thanh tra, về cơ bản, Huy Thanh Jewelry (trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội) đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, Công ty đã xuất trình hóa đơn mua vàng của các tổ chức/doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vàng và thực hiện lưu giữ hồ sơ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Công ty đã tuân thủ quy định về lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định khi mua, bán vàng. Chưa phát hiện Công ty có các dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng.

Xem chi tiết

Từ vụ Huyền My pass giày 2 triệu: Đồ hiệu secondhand thành “mỏ vàng”?

Việc Á hậu Nguyễn Trần Huyền My thanh lý đồ hiệu gây tranh luận, đồng thời cho thấy thị trường đồ hiệu secondhand đang bùng nổ tại Việt Nam.

Những ngày gần đây, câu chuyện Á hậu Nguyễn Trần Huyền My thanh lý một số món đồ hiệu cá nhân trên mạng xã hội bất ngờ thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Trong số đó, một đôi giày hàng hiệu được cho là có giá gốc hàng chục triệu đồng được rao bán lại với giá khoảng 2 triệu đồng.

Câu chuyện pass đồ của Huyền My vẫn đang gây tranh cãi. Dẫu vậy, bài đăng này đã không còn trên tài khoản cá nhân của nàng Á hậu.
Xem chi tiết

Điểm doanh nghiệp bị ‘bêu tên’ vi phạm chứng khoán… nhà đầu tư thận trọng

Hàng loạt doanh nghiệp như Gold Sea Việt Nam, Năng lượng Nam Phương, Tân Việt, Đông Bắc vừa bị cơ quan chức năng xử phạt do vi phạm chứng khoán.

Gold Sea Việt Nam bị UBCKNN “gọi tên”

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Gold Sea Việt Nam (có trụ sở tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Xem chi tiết

