Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Bàn giao hồ sơ người ứng cử ĐBQH, HĐND thành phố Hải Phòng

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã bàn giao hồ sơ 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 157 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Hải Ninh

Hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031 được Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng tổ chức chiều ngày 1/2.

5555.jpg
Đoàn kiểm tra số 2 do ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng làm Trưởng đoàn kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 tại một số xã ở Hải Phòng.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Hải Phòng bàn giao toàn bộ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Hồ sơ gồm lý lịch trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có tổng số 33 người ứng cử, mỗi người có 2 bộ hồ sơ. 32 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổng số người ứng cử là 157 người, mỗi người có 1 bộ hồ sơ. Đây đều là những người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử, không có người tự ứng cử.

Trước đó, đến hết 17h ngày 1/2 (thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ theo quy định), Sở Nội vụ Hải Phòng đã lập biên bản kết thúc việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn đánh giá, sau 18 ngày triển khai tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 1/2/2026), việc tiếp nhận hồ sơ đã hoàn thành đúng tiến độ, trình tự, bảo đảm đúng quy định.

Trên cơ sở các hồ sơ đã được chuyển giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn đề nghị khẩn trương tổng hợp, lập danh sách, phân loại hồ sơ người ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai để thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử, bảo đảm đúng quy định, lựa chọn những người xứng đáng, bảo đảm tiêu chuẩn ứng cử về mọi mặt.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2 sẽ tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử, ông Nguyễn Đức Tuấn đề nghị các đơn vị chú trọng việc lắng nghe ý kiến, đánh giá của cử tri. Đây là một kênh rất quan trọng để lựa chọn những đại biểu xứng đáng ra ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng sẽ nỗ lực cao độ, tiến hành hội nghị hiệp thương lần 3 trước Tết Nguyên đán để chủ động và bảo đảm tiến độ.

#Hải Phòng #ứng cử viên #bầu cử #Đại biểu Quốc hội #HĐND

Bài liên quan

Chính trị

Quảng Ngãi phát động tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến, Cuộc thi là hình thức tuyên truyền thiết thực, góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử.

Chiều 16/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” trên địa bàn tỉnh.

1000027035.jpg
Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Xem chi tiết

Chính trị

Tập trung cao độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 12/1, tại Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc xem xét thông qua hai Nghị quyết của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đồng thời cho ý kiến báo cáo công tác của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

202601120832221737-z7421398101952-994c3f1efc87cc5af5272397293a89f6.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Tổng duyệt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 4/1,Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đã tổng duyệt toàn bộ chương trình và kiểm tra kỹ lưỡng các nội dung: Không gian trưng bày về lịch sử hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam 80 năm và Không gian trải nghiệm số; trang trí sân khấu, nội dung và bố trí backdrop; kiểm tra các phân khu chỗ ngồi trong hội trường; công tác bố trí đón tiếp đại biểu; Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và các nghi thức khác sẽ diễn ra tại Lễ kỷ niệm.

66.jpg
Các đại biểu làm Lễ Chào cờ tại buổi tổng duyệt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới