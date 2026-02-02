Bàn giao hồ sơ người ứng cử ĐBQH, HĐND thành phố Hải Phòng

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã bàn giao hồ sơ 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 157 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031 được Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng tổ chức chiều ngày 1/2.

Đoàn kiểm tra số 2 do ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng làm Trưởng đoàn kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 tại một số xã ở Hải Phòng.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Hải Phòng bàn giao toàn bộ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Hồ sơ gồm lý lịch trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có tổng số 33 người ứng cử, mỗi người có 2 bộ hồ sơ. 32 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổng số người ứng cử là 157 người, mỗi người có 1 bộ hồ sơ. Đây đều là những người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử, không có người tự ứng cử.

Trước đó, đến hết 17h ngày 1/2 (thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ theo quy định), Sở Nội vụ Hải Phòng đã lập biên bản kết thúc việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn đánh giá, sau 18 ngày triển khai tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 1/2/2026), việc tiếp nhận hồ sơ đã hoàn thành đúng tiến độ, trình tự, bảo đảm đúng quy định.

Trên cơ sở các hồ sơ đã được chuyển giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn đề nghị khẩn trương tổng hợp, lập danh sách, phân loại hồ sơ người ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai để thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử, bảo đảm đúng quy định, lựa chọn những người xứng đáng, bảo đảm tiêu chuẩn ứng cử về mọi mặt.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2 sẽ tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử, ông Nguyễn Đức Tuấn đề nghị các đơn vị chú trọng việc lắng nghe ý kiến, đánh giá của cử tri. Đây là một kênh rất quan trọng để lựa chọn những đại biểu xứng đáng ra ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng sẽ nỗ lực cao độ, tiến hành hội nghị hiệp thương lần 3 trước Tết Nguyên đán để chủ động và bảo đảm tiến độ.