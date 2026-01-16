Quảng Ngãi phát động tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến, Cuộc thi là hình thức tuyên truyền thiết thực, góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử.

Chiều 16/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới Ngày hội lớn của toàn dân.

Phát biểu tại Lễ phát động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng kết quả lựa chọn đại biểu mà còn thể hiện ở nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia tích cực của cử tri.

Việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến là hình thức tuyên truyền thiết thực, góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử; qua đó nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong toàn xã hội.

Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền các quy định cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về công tác bầu cử. Qua đó giúp Nhân dân hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử.

Ban Tổ chức đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia; đồng thời tổ chức cuộc thi bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hưởng ứng Cuộc thi, Bí thư Chi đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thị Thu Ngoan chia sẻ, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến không chỉ góp phần triển khai hiệu quả các chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy mà còn là hình thức tuyên truyền sinh động, thiết thực, đặc biệt phù hợp với đoàn viên, thanh niên – lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện tỉnh tuổi trẻ Quảng Ngãi cũng cam kết tích cực tham gia và lan tỏa sâu rộng cuộc thi đến đoàn viên, học sinh, sinh viên và người lao động; đồng thời bảo đảm tham gia với tinh thần trung thực, nghiêm túc, tuân thủ đúng thể lệ.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 2/2/2026, với hình thức thi trực tuyến gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong 20 phút, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia mọi lúc, mọi nơi.

Thông qua Cuộc thi, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.