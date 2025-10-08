Hà Nội

Sống Khỏe

Bác sĩ Việt Nam sang Pháp học 'chìa khóa' bảo vệ trái tim sau điều trị

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cử một kíp gồm 4 cán bộ y tế sang Pháp đào tạo chuyên sâu về phục hồi chức năng tim mạch.

BS Bùi Việt Dũng

Vừa qua, tại Khoa Vật lý trị liệu - Trung tâm Phục hồi chức năng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân đầu tiên hoàn thành chương trình phục hồi chức năng tim mạch. Với lộ trình phục hồi toàn diện, bệnh nhân đã cải thiện đáng kể thể lực, giảm nguy cơ tái phát, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Phục hồi chức năng (PHCN) tim mạch từ lâu đã được thế giới coi là một trong những trụ cột quan trọng trong điều trị toàn diện bệnh lý tim mạch, bên cạnh dùng thuốc và can thiệp/thủ thuật.

Nhận thức rõ ý nghĩa này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã xây dựng lộ trình chuẩn bị bài bản nhằm phát triển chương trình PHCN tim mạch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

phuc-hoi-tim.jpg
Phục hồi chức năng tim mạch cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tiếp cận chuẩn mực quốc tế ngay từ bước khởi đầu

Tháng 9/2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cử một kíp gồm 4 cán bộ y tế sang Pháp đào tạo chuyên sâu về PHCN tim mạch: 01 bác sĩ Tim mạch, 01 bác sĩ Phục hồi chức năng, 01 điều dưỡng Tim mạch và 01 kỹ thuật viên Phục hồi chức năng.

Chương trình đào tạo tập trung vào các mô hình điều trị tiên tiến, quy trình cá thể hóa luyện tập, theo dõi và kiểm soát nguy cơ tim mạch. Đây được coi là bước đi chiến lược để Bệnh viện nhanh chóng tiếp cận kiến thức, kỹ năng và quy chuẩn điều trị đang được áp dụng tại các trung tâm hàng đầu thế giới.

Ngay sau khi hoàn thành khóa đào tạo, chương trình PHCN tim mạch chính thức được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Nội Tim mạch, Khoa Vật lý trị liệu và Khoa Phục hồi chức năng.

phuc-hoi-tim-1.jpg
Hướng dẫn tập luyện phù hợp với sức khỏe - Ảnh BVCC

Ca bệnh đầu tiên – bước khởi động đầy ý nghĩa

Anh T. (32 tuổi) - bệnh nhân nhồi máu cơ tim thể MINOCA là người đầu tiên tham gia chương trình. Sau khi điều trị ổn định tại Khoa Nội Tim mạch, anh được chuyển đến Khoa Vật lý trị liệu - Trung tâm Phục hồi chức năng để thực hiện lộ trình kéo dài khoảng 3 tuần. Chương trình gồm:

Đánh giá ban đầu: Test gắng sức có giám sát để xác định ngưỡng vận động an toàn và thiết kế kế hoạch tập luyện cá nhân.

Tập luyện thể lực: Đạp xe với hệ thống theo dõi tim mạch, đi bộ đường dài có hướng dẫn, và tập vận động chức năng phù hợp.

Giáo dục sức khỏe: Tham gia sinh hoạt nhóm hàng tuần, được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sử dụng thuốc đúng cách, kiểm soát huyết áp và loại bỏ yếu tố nguy cơ.

Đánh giá cuối kỳ: Lặp lại test gắng sức, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về thể lực, khả năng vận động và chỉ số tim mạch. Anh được xây dựng “đơn tập luyện” cá nhân để tiếp tục duy trì sau ra viện.

Anh T. chia sẻ: “Sau quá trình tập luyện, tôi thấy cơ thể khỏe hơn, ít mệt khi vận động và tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày”.

phuc-hoi-tim-2.jpg
Sau tập luyện, bệnh nhân thấy cơ thể khỏe hơn, ít mệt khi vận động và tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày - Ảnh BVCC

Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Chương trình PHCN tim mạch tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang tiếp tục được chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng quy mô tiếp nhận bệnh nhân. Với mỗi trường hợp điều trị, ê-kíp y tế không chỉ ghi nhận sự cải thiện sức khỏe mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm để hoàn thiện phác đồ.

Trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng, việc triển khai PHCN tim mạch bài bản, theo chuẩn quốc tế hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho người bệnh, đồng thời đánh dấu một bước tiến mới của ngành tim mạch phục hồi tại Việt Nam.

BS Bùi Việt Dũng (Khoa Vật lý trị liệu, Trung tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện TWQĐ 108)

