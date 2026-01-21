Bắc Ninh điều tra thông tin hai mẹ con hành hung thai phụ

Chiều 21/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đang vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu hành vi xâm phạm sức khỏe người khác xảy ra tại Tổ dân phố Thị Cầu 4.

Hình ảnh thai phụ bị hành hung. (Ảnh được cắt từ video).

Theo cơ quan Công an, một ngày trước đó, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà H.T.T (sinh năm 1964, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc ngày 19/1, tại Tổ dân phố Thị Cầu 4, phường Vũ Ninh xảy ra vụ việc 2 con gái của bà T. (1 người đang mang bầu, 1 người đang nuôi con nhỏ) bị 2 đối tượng (là mẹ con, 1 nam, 1 nữ) dùng chân tay đánh, gây thương tích.

Vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận và nhận được nhiều ý kiến.

Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.