Bắc Ninh giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị bầu cử ở một số địa phương

Sáng 21/1, Tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh Bắc Ninh do ông Nghiêm Xuân Hưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng tiến hành giám sát tại các các phường Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ và Trí Quả về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phường Thuận Thành, Ủy ban bầu cử phường có 15 thành viên; thành lập 5 Ban bầu cử đại biểu HĐND phường ở 5 đơn vị bầu cử, mỗi Ban có 15 thành viên; thành lập 23 Tổ bầu cử ứng với 23 khu vực bỏ phiếu. Số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu theo quy định là 24 đại biểu.

Hội nghị giám sát tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Phường Mão Điền đã thành lập Ủy ban bầu cử phường gồm 17 thành viên và thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND phường. Số lượng đại biểu HĐND phường được bầu 23 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 phù hợp, đúng quy định.

Phường Trạm Lộ được bầu 20 đại biểu, phân bổ cho 4 đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 38 người ứng cử với cơ cấu, thành phần bảo đảm đúng quy định. Đến nay 5/5 tổ dân phố có người tham gia ứng cử đã tổ chức lấy ý kiến cử tri…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nghiêm Xuân Hưởng đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các phường Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ và Trí Quả tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Chủ động rà soát toàn bộ quy trình bầu cử phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, bảo đảm các khâu, các bước được triển khai đúng luật, đúng trình tự. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, chú trọng hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội. Tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thứ 3, xác định cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm đúng quy trình, tính đại diện, cân đối hợp lý giữa các lĩnh vực, giới tính, độ tuổi, thành phần xã hội theo quy định.

Các địa phương cần rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch. Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh, HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ bầu cử; chủ động rà soát, bố trí hợp lý khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ... Các phường cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác bầu cử; phát động các phong trào thi đua hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.