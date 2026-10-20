Bắc Ninh: 40 mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi năm 2026

Ban Tổ chức đã công nhận 40 mô hình, sản phẩm đoạt giải, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 22 giải Khuyến khích.

Sáng ngày 17/10, tại Trung tâm hội nghị thành phố diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2026; phát động Cuộc thi năm 2027. Cuộc thi do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp cùng Thành đoàn, các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố tổ chức.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phạm Ngọc Linh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.

Dự Lễ tổng kết có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố; các cơ quan phối hợp tổ chức, thành viên Ban Tổ chức cùng 123 tác giả, đồng tác giả là thanh thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu đạt giải tại Cuộc thi.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2026 thu hút 258 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi ở 05 lĩnh vực, gồm: Đồ dùng dành cho học tập; Sản phẩm thân thiện môi trường; Phần mềm tin học; Dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng giải trí, đồ chơi trẻ em; các giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, số lượng mô hình, sản phẩm tham gia dự thi năm nay tăng nhiều hơn với chất lượng được nâng lên rõ rệt, hướng mạnh vào ứng dụng công cụ AI, IoT, chuyển đổi số để giải quyết những vấn đề thiết thực.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì được vinh danh, khen thưởng tại buổi Lễ.

Qua quá trình sơ khảo, chung khảo được tổ chức nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã công nhận 40 mô hình, sản phẩm đoạt giải, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Trong đó, 18 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được lựa chọn tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026.

Ba giải Nhất thuộc về các mô hình: “Cẩm nang an ninh mạng dành cho học sinh Tiểu học” của Trường Tiểu học Thanh Hải số 2, phường Chũ (bảng Tiểu học); “Cột báo lũ tín hiệu thông minh đa năng” của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS An Lạc, xã An Lạc (bảng THCS); “Thiết bị cảnh báo thông minh tích hợp giải pháp phòng vệ đa tầng và ứng phó khẩn cấp cho xe điện” của Trường THPT Sơn Động số 3 (bảng THPT).

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba được vinh danh, khen thưởng tại buổi Lễ.

Các mô hình, sản phẩm đoạt giải được đánh giá có hàm lượng sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, thể hiện tinh thần tìm tòi, nghiên cứu khoa học và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề gần gũi với cuộc sống của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ghi nhận nỗ lực, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng thời, biểu dương và chúc mừng các thanh thiếu niên nhi đồng tiêu biểu đạt giải.

Để Cuộc thi tiếp tục phát triển, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghị Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phát huy vai trò kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia; đổi mới công tác tuyên truyền, khuyến khích đưa hoạt động sáng tạo vào các chương trình STEM/STEAM trong nhà trường. Đồng thời, chú trọng định hướng đề tài, nâng cao chất lượng chuyên môn, khuyến khích học sinh phát triển ý tưởng gắn với những vấn đề thực tiễn của địa phương; tăng cường hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thiện, ứng dụng các sản phẩm có tiềm năng.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh có phần thưởng dành cho các tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi nhằm kịp thời động viên tinh thần hiếu học, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo của các em học sinh.Ngoài ra, 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 03 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu được Ban Tổ chức Cuộc thi khen thưởng.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức cũng phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2027 với nhiều điểm mới, hướng tới toàn diện, minh bạch và lan tỏa sâu rộng hơn. Trọng tâm là đổi mới quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, 100% hồ sơ vòng sơ khảo được tiếp nhận qua Cổng Thông tin quản lý Cuộc thi và đưa vào vận hành Chatbot hỗ trợ nhằm giải đáp thông tin về Cuộc thi; mở rộng quy mô và tăng chỉ tiêu đề tài cơ sở; tăng cường cơ cấu giải thưởng động viên… nhằm khuyến khích phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng./.