An Giang: Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khởi nghiệp sáng tạo

Khóa đào tạo tại An Giang giúp doanh nghiệp, người khởi nghiệp ứng dụng AI nâng cao sáng tạo, phát triển mô hình kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.





Ngày 18/10, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phối hợp với Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khởi nghiệp sáng tạo” với sự tham dự của khoảng 70 đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp tại tỉnh.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh, các hội, tổ chức thành viên và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Liên hiệp Hội An Giang nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao năng lực sáng tạo, tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đối với hoạt động khởi nghiệp, AI có thể hỗ trợ từ hình thành ý tưởng, nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng đến xây dựng mô hình kinh doanh và phát triển thương hiệu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được sử dụng đúng mục tiêu, gắn với nhu cầu thực tế và có sự kiểm chứng của con người.

Chương trình tập trung vào ba chuyên đề do các chuyên gia của Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh trình bày: Tổng quan về khởi nghiệp, trí tuệ nhân tạo và tư duy thiết kế (Design Thinking) do TS. Nguyễn Xuân Niệm, Chủ tịch Hội, trình bày; kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phương pháp hình thành và đánh giá ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh và ứng dụng AI do ThS. Lê Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, trình bày; hướng dẫn ứng dụng các công cụ AI trong xây dựng, hoàn thiện và truyền thông dự án khởi nghiệp do chuyên gia Ngô Quý Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, hướng dẫn.

Cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia tập huấn

Điểm nhấn chuyên môn của chương trình là cách tiếp cận khởi nghiệp từ nhu cầu thực tế của khách hàng, thay vì chỉ xuất phát từ sản phẩm sẵn có. Thông qua tư duy thiết kế, học viên được tiếp cận phương pháp thấu hiểu người dùng, xác định vấn đề, đề xuất giải pháp, tạo mẫu và kiểm chứng. Trên cơ sở đó, AI được vận dụng như một trợ lý hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ý tưởng, phản biện phương án và hoàn thiện dự án.

Các công cụ như ChatGPT, Gemini có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin, phân tích nhu cầu khách hàng, xây dựng ý tưởng và lập kế hoạch kinh doanh; Perplexity có thể hỗ trợ tra cứu thông tin phục vụ nghiên cứu thị trường; Canva và Gamma hỗ trợ thiết kế nội dung truyền thông, hình ảnh và bài thuyết trình; NotebookLM hỗ trợ khai thác, tổng hợp tài liệu nguồn. Việc lựa chọn công cụ cần căn cứ vào mục tiêu và điều kiện thực tế của từng dự án.

Đặc biệt, nội dung xây dựng mô hình kinh doanh theo Business Model Canvas (BMC) giúp người khởi nghiệp hệ thống hóa chín thành phần cốt lõi, từ phân khúc khách hàng, giá trị cung cấp, kênh phân phối đến nguồn thu, nguồn lực, đối tác và cơ cấu chi phí. Việc kết hợp AI với các phương pháp này góp phần rút ngắn quá trình chuẩn bị dự án, hỗ trợ đánh giá tính khả thi và mở rộng cơ hội thương mại hóa sản phẩm. Đối với An Giang, đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, đặc sản địa phương và dịch vụ du lịch, nhất là trong xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển kênh bán hàng số và chăm sóc khách hàng.

Tổng quan về khởi nghiệp, trí tuệ nhân tạo và tư duy thiết kế (Design Thinking) do TS. Nguyễn Xuân Niệm, Chủ tịch Hội Khởi nghiệp ĐMST trình bày

Xuyên suốt chương trình là tinh thần học đi đôi với thực hành, khuyến khích học viên vận dụng công cụ AI vào chính ý tưởng, sản phẩm hoặc hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời, việc sử dụng AI cần gắn với yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng bản quyền và bảo đảm con người giữ vai trò quyết định.

Nhân dịp này, Liên hiệp Hội An Giang trao biểu trưng tri ân các ủy viên Ban Chấp hành không tái cử thuộc khu vực An Giang trước sắp xếp đơn vị hành chính, ghi nhận những đóng góp đối với hoạt động Hội trong thời gian qua. Hội nghị đồng thời triển khai Văn bản số 9021/SKHCN-PTCN&ĐMST ngày 29/9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang.

Ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh An Giang trao biểu trưng tri ân các ủy viên Ban Chấp hành

Thông qua hoạt động tập huấn, Liên hiệp Hội An Giang tiếp tục phát huy vai trò kết nối, phổ biến tri thức khoa học - công nghệ và thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đời sống, sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng khởi nghiệp và thúc đẩy hình thành các mô hình kinh doanh có giá trị, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong bối cảnh chuyển đổi số.