VUSTA giành giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026 VUSTA đã giành giải Khuyến khích.

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026.

Liên hiệp Hội Việt Nam giành giải Khuyến khích.

Đa dạng về lực lượng tham gia, sức lan tỏa lớn

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự đa dạng của lực lượng tham gia, từ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đến người khuyết tật, kiều bào và bạn bè quốc tế. Trong đó có ông Phạm Viết Thu - Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, bà Đinh Việt Anh - Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đời Mới.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao giải A cho đại diện 2 nhóm tác giả. Ảnh: Mai Loan.

Cuộc thi còn có sự tham gia của GS.TSKH Vladimir N. Kolotov - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg, Liên bang Nga.

Cùng tham gia có ông Pedro de Oliveira - Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil - Việt Nam, bà Kusum Jain - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam, các thành viên Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và TS Hoàng Thị Hồng Hà - Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam tại Pháp.

Sự góp mặt của những tác giả đến từ nhiều quốc gia cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi, đồng thời mở rộng sự tham gia của kiều bào và bạn bè quốc tế vào các hoạt động chính luận.

Về quy mô, cuộc thi thu hút 10.220 tác phẩm, tăng hơn 16 lần so với năm 2025. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vận động hội viên gửi 5.000 tác phẩm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có gần 3.000 tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức lựa chọn 100 tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương, trong đó 3 tác phẩm đoạt giải. Ở cấp Đảng bộ, 47 tác phẩm được trao giải, gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có một tác phẩm đoạt giải. Đó là tác phẩm "Trí thức khoa học và công nghệ với trách nhiệm tư vấn, phản biện, hiến kế bảo vệ Đảng bằng sự thật khoa học và tinh thần xây dựng" của tác giả Lê Thị Thủy.

Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng rộng lớn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng rộng lớn, huy động sự vào cuộc trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ hệ thống chính trị và bảo vệ Nhân dân.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Mai Loan.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2027 của Đảng bộ, ông Nguyễn Phi Long cho rằng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tiếp tục bám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kịp thời giải thích những vấn đề mới, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc và góp phần tháo gỡ khó khăn chính đáng của Nhân dân.

Ông Long đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc triển khai cuộc thi một cách sớm nhất, thiết thực, hiệu quả, đưa cuộc thi vào chương trình công tác năm 2027, có nghị quyết triển khai bài bản và đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ.

Cần chọn đúng những vấn đề, nâng cao tính khoa học và sức thuyết phục, vì thế, đòi hỏi sự đầu tư tư duy sâu sắc của mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, phải phát huy tính đặc thù trong công tác dân vận của Mặt trận và các đoàn thể, tận dụng nguồn chất liệu phong phú từ công tác vận động, tiếp xúc với đoàn viên, hội viên và nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cấp ủy và Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần thường xuyên phổ biến, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, tổ chức các buổi trao đổi, sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 triển khai đăng tải, sử dụng các tác phẩm đoạt giải cao có tính lý luận, thực tiễn và thuyết phục để lan tỏa, học tập trong toàn Đảng bộ.