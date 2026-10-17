Liên hiệp Hội Sơn La tổ chức hội thảo tư vấn các dự án Luật sửa đổi, bổ sung

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 10/2026, Liên hiệp Hội tỉnh Sơn La tổ chức 3 hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào 08 dự thảo luật sửa đổi, bổ sung. Đồng chí Phạm Thị Hà - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện các sở, ngành, tổ chức liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học.

Các dự án luật sửa đổi, bổ sung được tổ chức lấy ý kiến gồm: Luật Đấu giá tài sản; Luật Luật sư; Luật Nuôi con nuôi; Luật Bưu chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào các nội dung: hành vi nghiêm cấm phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi; xem xét độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi nhằm bảo đảm quyền lợi và môi trường phát triển lâu dài, bền vững cho trẻ em (dự thảo Luật Nuôi con nuôi); chức năng xã hội của luật sư, một số quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, phạm vi hành nghề, nguyên tắc hành nghề luật sư, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư (dự thảo Luật Luật sư); hoạt động đấu giá đối với tài sản công và các tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; phát huy vai trò của đấu giá như một phương thức giao dịch phổ biến trong nền kinh tế thị trường (dự thảo Luật Đấu giá tài sản); hoàn thiện chính sách, pháp luật về đo lường theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường kiểm soát chất lượng phép đo, hàng đóng gói sẵn và ngăn ngừa gian lận đo lường; đổi mới cơ chế quản lý theo hướng phân cấp, phân quyền, kết hợp tiền kiểm với hậu kiểm; xã hội hóa dịch vụ đo lường; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là tại vùng khó khăn (dự thảoLuật Đo lường); làm rõ phạm vi dịch vụ bưu chính và phân định với logistics, vận tải, kho bãi; phát triển bưu chính số, hạ tầng và kết nối dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin và quyền lợi người sử dụng dịch vụ; hoàn thiện cơ chế đăng ký cung cấp dịch vụ theo hướng giảm thủ tục, tăng hậu kiểm; quy định minh bạch việc chỉ định doanh nghiệp vận hành mạng bưu chính công cộng, phạm vi dịch vụ công ích và cơ chế hỗ trợ ngân sách (dự thảo Luật Bưu chính); cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; bổ sung hành vi bị nghiêm cấm; điều kiện chào bán chứng khoán liên quan đến báo cáo tài chính; tiêu chuẩn nhân sự quản lý; công bố thông tin về chào bán chứng khoán; giao dịch điện tử; thu hồi giấy phép, chứng chỉ; thẩm quyền của Ban đại diện quỹ; và quy định chuyển tiếp (dự thảo Luật Chứng khoán); cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, chính sách thuế, hỗ trợ pháp lý, phát triển khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và phân định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, nhất là địa bàn miền núi; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định, bền vững (Dự thảoLuật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa); điều kiện kinh doanh dịch vụ, chứng chỉ và năng lực hành nghề, trách nhiệm của các bên, tính độc lập, xử lý vi phạm, quản lý nhà nước và quy định chuyển tiếp; hướng đến mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ, tính trung thực của thông tin tài chính, trách nhiệm nghề nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập)

Gần 150 nội dung được các đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung vào 8 dự án luật đã được Liên hiệp Hội tỉnh Sơn La tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI./.