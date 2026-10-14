Chính thức khởi động Chương trình EDTECH - SEI AWARDS 2026

Chương trình EDTECH - SEI AWARDS 2026 thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, vinh danh sáng kiến giáo dục thông minh và công nghệ đổi mới.

Chương trình Diễn đàn công nghệ và chuyển đổi số giáo dục - EDTECH VIETNAM 2026 và biểu dương sáng kiến giáo dục thông minh - SEI AWARDS 2026 do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) phối hợp với Mạng lưới Rồng Xanh Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng tổ chức.

Chương trình được sự chỉ đạo, bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là sự kiện được tổ chức hằng năm với quy mô toàn quốc nhằm biểu dương và thúc đẩy các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

TS. Nguyễn Thị Bích Lan - Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình nhấn mạnh: “Được tổ chức thường niên từ năm 2023 với sự tham gia của nhiều tổ chức giáo dục và doanh nghiệp công nghệ, sự kiện hướng đến mục tiêu thúc đẩy ứng dụng rộng rãi các tiến bộ về công nghệ số và ICT, góp phần chuyển đổi số giáo dục ở mọi cấp học.

Chương trình khuyến khích và đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ thông minh, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, IoT và các giải pháp MOOCs trong mọi lĩnh vực - từ quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, dạy và học thông minh, đến nghiên cứu và khai thác các công nghệ mới. Qua đó, tối ưu hóa quá trình học tập và giảng dạy, nâng cao chất lượng học và quản lý, cải tiến mô hình quản trị nhà trường theo định hướng thông minh và nâng cao năng lực số cộng đồng”.

EDTECH VIETNAM 2026 dự kiến tổ chức bao gồm các hoạt động: Trưng bày các Mô hình giáo dục thông minh, các giải pháp công nghệ trong chuyển đổi số giáo dục; Các Hội thảo chuyên đề về công nghệ và chuyển đổi số giáo dục; Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh (Smart Education Initiative Awards - SEI Awards) ở 3 hạng mục:

- Môi trường giáo dục của năm (School Environment of the Year): Tôn vinh các tổ chức giáo dục, các trường học sáng tạo thúc đẩy thay đổi trong môi trường học tập thông qua sử dụng công nghệ số, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo và phát triển bền vững trong giáo dục & đào tạo

- Sáng tạo giáo dục của năm/Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo (Innovation/Vator of the Year): Tôn vinh các sáng kiến độc đáo, cá nhân/tổ chức/mô hình hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quá trình giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực, phát triển bền vững tổ chức

- Ảnh hưởng giáo dục của năm (Impact Award): Tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số và dự án có khả năng tạo ra ảnh hưởng lớn trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ Thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, Lễ Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh (SEI Awards) năm 2026 dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình vào ngày 20/11/2026 tại Thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia chương trình cũng như đồng hành, tài trợ cho sự kiện.

Thông tin liên hệ:

Ban Thư ký Chương trình EDTECH VIETNAM 2026

Hotline: 0916.850.581/0931.111.199

Nhận hồ sơ qua 2 hình thức:

- Qua bưu điện theo địa chỉ:

+ B17, Số 9A, ngõ 181 đường Xuân Thủy, P. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

+ Tầng 8, tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ngõ 19 Duy Tân, P. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- Qua email: edtechvietnam.awards@gmail.com, edtech@vidti.org.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ: trước ngày 05/11/2026