Vượt cửa sinh tử, em bé 950g trở thành món quà vô giá sau 9 năm mẹ mong con

Sau 9 năm mong con bằng IVF, chị Y. trải qua thai kỳ song thai đầy biến cố, mất một bé và tiếp tục giữ thai để đón con còn lại chào đời ở tuần 27.

Sau 9 năm mong con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị Y. cuối cùng cũng được ôm con trong vòng tay. Hành trình làm mẹ của chị trải qua nhiều biến cố, từ nguy cơ sinh non khi mang song thai đến nỗi đau mất một em bé. Bé còn lại chào đời ở tuần thai 27 tuần 4 ngày, nặng 950g và hiện đã đạt 3.400g.

Thai kỳ song thai liên tiếp gặp biến cố

Với chị Y., 9 năm tìm con là quãng thời gian dài của hy vọng và chờ đợi. Niềm hạnh phúc như nhân đôi khi chị mang song thai trong lần đầu làm mẹ. Những tuần đầu thai kỳ diễn ra thuận lợi, vợ chồng chị háo hức chờ ngày đón hai con chào đời.

Tuy nhiên, ở tuần thai thứ 18, các bác sĩ phát hiện cổ tử cung của chị rất ngắn. Chị được khâu vòng cổ tử cung tại một bệnh viện tư nhân nhằm dự phòng sinh non. Đến tuần 20, dù đã can thiệp, cổ tử cung vẫn mở khoảng 2cm. Chị được chuyển đến Khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, để điều trị và theo dõi sát sao.

Niềm hạnh phúc của các y bác sĩ và gia đình sản phụ khi em bé đang lớn lên từng ngày - Ảnh BVCC

Dưới sự chăm sóc của ThS.BSNT Nguyễn Việt Thắng, BS Trần Quốc Bảo cùng ê-kíp, tình trạng cổ tử cung, các cơn co tử cung và sự phát triển của từng thai nhi được đánh giá liên tục. Các bác sĩ theo dõi sát diễn biến thai kỳ để lựa chọn phương án xử trí phù hợp.

Đến tuần thai thứ 24, thai nhi nằm phía dưới bị vỡ ối, phần thai tụt xuống âm đạo, khiến tình trạng sản phụ trở nên đặc biệt phức tạp. Sang tuần 25, chị chuyển dạ sinh bé đầu tiên.

Trước tình huống sản khoa đặc biệt, ThS.BSCKII Trương Minh Phương, Phó Trưởng khoa Sản bệnh A4, quyết định đỡ sinh một thai và tiếp tục duy trì thai kỳ cho thai nhi còn lại. Tuy nhiên, em bé đầu tiên đã không thể vượt qua những thử thách đầu đời.

Em bé sau những ngày tháng đầy thử thách, em bé đã lớn lên từng ngày - Ảnh BVCC

Thêm một ngày giữ thai, thêm một ngày hy vọng

Sau mất mát, chị Y. tiếp tục hành trình giữ thai với sự đồng hành sát sao của đội ngũ y bác sĩ. Mỗi ngày thai nhi còn trong bụng mẹ là thêm một ngày hy vọng để em bé có cơ hội phát triển.

Đến tuần thai 27 tuần 4 ngày, chị chuyển dạ và sinh thường dưới sự hỗ trợ của BS Nguyễn Việt Thắng. Em bé chào đời với cân nặng chỉ 950g. Do sinh cực non, bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh để điều trị, theo dõi và chăm sóc chuyên sâu.

Sau những ngày tháng đầy thử thách, em bé đã lớn lên từng ngày. Đến nay, cân nặng của con đạt 3.400g, một dấu mốc đáng mừng đối với gia đình sau hành trình thai kỳ nhiều biến cố.

Trong lần trở lại Khoa Sản bệnh A4 thăm các bác sĩ, chị Y. không giấu được xúc động khi nhớ lại những tháng ngày trải qua mất mát, lo lắng nhưng vẫn nuôi hy vọng. Chị gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc, động viên và đồng hành cùng mẹ con chị trong giai đoạn khó khăn nhất.

Mẹ con sản phụ và các y bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội - Ảnh BVCC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, món quà quý giá nhất với chị không phải hoa hay những lời chúc, mà là được nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Sau 9 năm mong mỏi, niềm hạnh phúc ấy càng trở nên đặc biệt khi phía sau là hành trình giữ thai đầy gian nan và nỗi đau mất đi một em bé.

"Câu chuyện của chị Y. cũng cho thấy những thách thức trong chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao, đặc biệt khi xuất hiện tình trạng cổ tử cung ngắn, mở sớm hoặc vỡ ối. Việc theo dõi thai kỳ và đánh giá sát diễn biến sản khoa có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn hướng xử trí phù hợp. Khi có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần được thăm khám tại cơ sở y tế để được đánh giá và theo dõi kịp thời", Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyến cáo.

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