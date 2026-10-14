Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Liên hiệp Hội Phú Thọ hợp tác phát triển

Tổng hội Xây dựng Việt Nam đang đẩy mạnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách, quy hoạch.

Một trong những hoạt động nổi bật là góp ý điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, tư vấn và phản biện

Đầu năm 2026, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội phối hợp trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát huy nguồn lực trí thức phục vụ phát triển địa phương.

Được thành lập ngày 24/8/1982, Tổng hội Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội đồng Điều phối các Hội Kỹ thuật xây dựng châu Á (ACECC). Tổng hội tập hợp các tổ chức hội chuyên ngành xây dựng, hội xây dựng các tỉnh, thành phố, hội viên tập thể và các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, góp phần phát triển ngành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (bên trái) và ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (bên phải) trao biên bản kí hợp tác.

Trong khi đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ giữ vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức; kết nối hoạt động nghiên cứu với thực tiễn, chính sách với đời sống, nhà khoa học với doanh nghiệp và cộng đồng. Sau hợp nhất, Liên hiệp Hội có hơn 200.000 trí thức, hội viên hoạt động trong 70 tổ chức thành viên, với phạm vi chuyên môn đa dạng từ khoa học kỹ thuật đến khoa học xã hội và nhân văn.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ đã ký, Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ hỗ trợ Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng; tổ chức sự kiện giới thiệu công nghệ, vật liệu xây dựng mới; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn về xây dựng, kiến trúc, năng lượng, môi trường.

Hai bên cũng phối hợp trong hoạt động bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo thẩm quyền, phạm vi được giao của Tổng hội.

Ở chiều ngược lại, Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ sẽ hỗ trợ giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tham gia làm thành viên Tổng hội Xây dựng Việt Nam, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác và tăng cường liên kết giữa các chuyên gia, tổ chức nghề nghiệp với doanh nghiệp địa phương.

Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, sau lễ ký hai bên đã cử đầu mối phụ trách, xây dựng cơ chế phối hợp, thành lập tổ công tác rà soát, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện; đồng thời định kỳ báo cáo kết quả bằng văn bản tới lãnh đạo phụ trách.

TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam và ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, đồng chủ trì Hội thảo tư vấn, phản biện với chủ đề “Lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng”.

Góp ý điều chỉnh quy hoạch Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngay sau khi ký kết, hai bên đã triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, trong đó có công tác tư vấn, phản biện quy hoạch. Đáng chú ý, sáng 12/10/2026, TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam và ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, đồng chủ trì Hội thảo tư vấn, phản biện với chủ đề “Lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng”.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học thống nhất cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình lập quy hoạch cần chú trọng bảo tồn các giá trị gốc của di tích, bảo đảm tính khả thi và hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn di sản với tổ chức không gian, phát triển hạ tầng.

Một trong những vấn đề được đặt ra là cần xem xét Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong mối liên kết vùng, kết nối với các khu vực di sản lân cận và phù hợp với bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành tỉnh Phú Thọ mới trên cơ sở hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Quy hoạch cần xác định những điểm nhấn có giá trị, đồng thời phát huy vai trò của Đền Hùng trong tổng thể phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Về tổ chức không gian và cảnh quan, các ý kiến đề nghị tuân thủ nguyên tắc tôn trọng giá trị gốc của di tích, bảo đảm sự hài hòa giữa công trình mới và công trình hiện hữu. Việc bổ sung các công trình nhân tạo, sử dụng vật liệu và hình thức kiến trúc hiện đại cần được cân nhắc thận trọng, tránh làm ảnh hưởng đến không gian tâm linh cốt lõi và tính trang nghiêm của khu di tích.

Đối với khu vực bảo vệ II thuộc diện quy hoạch di chuyển dân cư, các chuyên gia đề nghị khảo sát kỹ hiện trạng, đánh giá điều kiện sinh kế, nguyện vọng của người dân để xây dựng phương án di dời, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư theo lộ trình cụ thể. Việc thực hiện cần bảo đảm quyền lợi của người dân, hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống và sinh kế của các hộ liên quan.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là kiểm soát hoạt động thương mại hóa, tránh sân khấu hóa các thực hành tín ngưỡng, bảo đảm sự trang nghiêm và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống gắn với Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Các đại biểu cũng đề xuất mở rộng việc lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc sư cảnh quan và cộng đồng dân cư tại các xã xung quanh di tích. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường xuyên, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai quy hoạch.

Bảo đảm quy hoạch có tính khả thi, phát huy giá trị di sản

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung đánh giá sự cần thiết, bố cục và căn cứ pháp lý của nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch; xem xét sự phù hợp với các quy định hiện hành và Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các ý kiến đồng thời tập trung phân tích hiện trạng, phạm vi nghiên cứu và những vấn đề ưu tiên cần giải quyết để bảo đảm tính khả thi của quy hoạch. Trên cơ sở đó, các chuyên gia đề xuất định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị khu di tích; tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, xem xét việc xây dựng công trình mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý.

Những góp ý tại hội thảo là cơ sở tham khảo để cơ quan lập quy hoạch tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, hướng tới hài hòa giữa bảo tồn di sản, gìn giữ không gian văn hóa tâm linh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thông qua chương trình hợp tác, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ từng bước cụ thể hóa vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong hoạt động tư vấn, phản biện. Đây cũng là hướng phối hợp nhằm đưa tri thức khoa học vào thực tiễn quản lý, quy hoạch và phát triển địa phương, góp phần nâng cao chất lượng các quyết định liên quan đến xây dựng, kiến trúc và bảo tồn di sản.