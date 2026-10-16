AHLĐ Nguyễn Quang Mâu: Lấy đổi mới sáng tạo làm động lực vượt khó, phát triển

Ngày 15/10, tại thành phố Quảng Ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND Thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp trong tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại biểu tượng đổi mới sáng tạo của Tổ hợp Gốm Đất Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến thăm và khảo sát thực tế tại Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt. Chuyến khảo sát đưa những vấn đề được trao đổi tại hội thảo đến gần hơn với thực tiễn, giúp các đại biểu tìm hiểu cách một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng truyền thống chủ động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất.

Đây cũng là minh chứng cho ý nghĩa của việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị: đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước.

Mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân đều có thể đóng góp trí tuệ vào sự phát triển chung

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, AHLĐ Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt cho hay, trong quá trình xây dựng và phát triển, Gốm Đất Việt từng đối mặt với nhiều khó khăn do biến động thị trường, chi phí sản xuất gia tăng và sự cạnh tranh của các loại vật liệu xây dựng mới. Trước những thách thức đó, doanh nghiệp xác định muốn phát triển bền vững phải chủ động đổi mới, lấy khoa học và công nghệ làm chìa khóa nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả sản xuất.

AHLĐ Nguyễn Quang Mâu phát biểu tại Hội thảo.

Từ năm 2012–2013, Gốm Đất Việt thành lập Trung tâm nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, đồng thời phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Tổ hợp. Hàng trăm đề tài nghiên cứu, cải tiến đã được triển khai, góp phần tự động hóa nhiều công đoạn sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công và mở rộng khả năng phát triển sản phẩm mới.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn từ năm 2020 đã tạo dấu ấn riêng cho Gốm Đất Việt trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung. Từ nền tảng nghiên cứu và cải tiến công nghệ, doanh nghiệp phát triển đa dạng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các công trình kiến trúc truyền thống và hiện đại.

Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu – Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Gốm Đất Việt giới thiệu về phối liệu nghiền khô siêu mịn với các đại biểu.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua nhiều giải thưởng khoa học, công nghệ và sáng tạo. Theo báo cáo của doanh nghiệp, Gốm Đất Việt đã đạt nhiều thành tích về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và sở hữu trí tuệ; sản phẩm được sử dụng tại nhiều công trình văn hóa, lịch sử trên cả nước và xuất khẩu tới 56 quốc gia, vùng lãnh thổ.

“Đáng chú ý, hoạt động đổi mới sáng tạo tại Gốm Đất Việt không chỉ giới hạn trong đội ngũ nghiên cứu, mà được khơi dậy từ chính những người trực tiếp lao động, sản xuất. Các sáng kiến có giá trị được ghi nhận, khen thưởng và nhân rộng, tạo nên môi trường mà mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân đều có thể đóng góp trí tuệ vào sự phát triển chung”, ông Mâu cho hay.

Bản lĩnh làm chủ công nghệ, tư duy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo

TS Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Quỹ VIFOTEC đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo và sự kiên trì của Gốm Đất Việt trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất. Giá trị nổi bật của Gốm Đất Việt là không dừng lại ở những ý tưởng hay sáng kiến trên lý thuyết, mà đã biến kết quả nghiên cứu thành công nghệ sản xuất thực tế, tạo hiệu quả kinh tế và đóng góp tích cực cho mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường.

Tiến sỹ Lê Xuân Thảo – Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Vifotec phát biểu tại hội thảo

Minh chứng tiêu biểu là công trình ứng dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn trong sản xuất gạch ngói cao cấp và những nghiên cứu tận dụng đất cứng, đất tầng phủ để sản xuất ngói chất lượng cao. Các công trình của Gốm Đất Việt đã liên tiếp đạt Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) vào các năm 2020 và 2023; công trình năm 2023 còn được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao giải thưởng.

“Những kết quả này không chỉ khẳng định giá trị khoa học và khả năng ứng dụng của các giải pháp kỹ thuật, mà còn thể hiện bản lĩnh làm chủ công nghệ, tư duy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam”, ông Lê Xuân Thảo khẳng định.

Ông Lê Xuân Thảo bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu cùng tập thể cán bộ, kỹ sư và người lao động Gốm Đất Việt; đồng thời tin tưởng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và nâng cao vị thế vật liệu xây dựng Việt Nam trên thị trường trong nước, quốc tế.

Sự ghi nhận của Quỹ VIFOTEC cũng cho thấy một thông điệp quan trọng: khi doanh nghiệp kiên trì đầu tư cho nghiên cứu, khuyến khích sáng kiến và đưa thành quả khoa học vào thực tiễn, đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực phát triển thực chất.

AHLĐ Nguyễn Quang Mâu chia sẻ, từ thực tiễn Gốm Đất Việt có thể khẳng định: đổi mới sáng tạo không có điểm dừng; làm chủ khoa học và công nghệ là con đường để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và phát triển lâu dài. Khi tinh thần ấy được lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp, những ngành nghề truyền thống sẽ có thêm động lực chuyển mình, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hiện đại và phát triển bền vững. Với quyết tâm của người đứng đầu, sức sáng tạo của đội ngũ người lao động và sự đồng hành của các tổ chức khoa học, công nghệ, Gốm Đất Việt tiếp tục theo đuổi khát vọng nâng tầm giá trị đất sét nung Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.