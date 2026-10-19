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[GALLERY] Đốt rác gây cháy lan vào khu lán tạm ở Hà Nội

Xã hội

[GALLERY] Đốt rác gây cháy lan vào khu lán tạm ở Hà Nội

Vụ cháy tại khu lán tạm trong ngõ 67 Phùng Khoang, Hà Nội, sáng 19/10 được xác định ban đầu xuất phát từ việc đốt rác, khiến lửa lan rộng.

Thiên Anh
Sáng 19/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu lán tạm trong ngõ 67 Phùng Khoang, khu vực phía sau chung cư An Lạc, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen bốc cao, khiến người dân xung quanh lo lắng.
Sáng 19/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu lán tạm trong ngõ 67 Phùng Khoang, khu vực phía sau chung cư An Lạc, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen bốc cao, khiến người dân xung quanh lo lắng.
Theo thông tin PV có , vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h30 cùng ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và ngăn ngọn lửa lan sang những khu vực lân cận.
Theo thông tin PV có , vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h30 cùng ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và ngăn ngọn lửa lan sang những khu vực lân cận.
Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy được xác định sơ bộ xuất phát từ việc đốt rác, sau đó lửa bén và lan vào khu lán tạm. Nguyên nhân cụ thể cùng các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy được xác định sơ bộ xuất phát từ việc đốt rác, sau đó lửa bén và lan vào khu lán tạm. Nguyên nhân cụ thể cùng các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Tại hiện trường, lửa bùng lên tại khu vực lán trại dựng tạm, kèm theo khói đen dày đặc. Khu vực xảy ra cháy nằm gần hồ điều hòa, phía sau chung cư An Lạc. Theo tìm , khu lán tạm có diện tích khoảng 200m².
Tại hiện trường, lửa bùng lên tại khu vực lán trại dựng tạm, kèm theo khói đen dày đặc. Khu vực xảy ra cháy nằm gần hồ điều hòa, phía sau chung cư An Lạc. Theo tìm , khu lán tạm có diện tích khoảng 200m².
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy, khống chế ngọn lửa.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy, khống chế ngọn lửa.
Đến khoảng 8h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người.
Đến khoảng 8h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người.
Khu vực xảy ra hỏa hoạn được mô tả là nơi có các lán tạm, nhà trọ dựng tự phát. Những công trình dạng này có thể chứa nhiều vật dụng sinh hoạt và vật liệu dễ cháy, khiến lửa lan nhanh khi xảy ra sự cố. Việc tập kết rác gần khu lán trại cũng làm gia tăng nguy cơ cháy lan nếu không được quản lý và xử lý đúng cách.
Khu vực xảy ra hỏa hoạn được mô tả là nơi có các lán tạm, nhà trọ dựng tự phát. Những công trình dạng này có thể chứa nhiều vật dụng sinh hoạt và vật liệu dễ cháy, khiến lửa lan nhanh khi xảy ra sự cố. Việc tập kết rác gần khu lán trại cũng làm gia tăng nguy cơ cháy lan nếu không được quản lý và xử lý đúng cách.
Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu về nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư, đặc biệt tại các khu nhà tạm, nhà trọ và điểm tập kết rác.
Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu về nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư, đặc biệt tại các khu nhà tạm, nhà trọ và điểm tập kết rác.
Người dân cần tránh đốt rác tùy tiện, nhất là tại nơi có vật liệu dễ bắt lửa; đồng thời bảo đảm khoảng cách an toàn giữa nguồn lửa với nhà ở, lán trại và các khu vực tập trung đồ đạc.
Người dân cần tránh đốt rác tùy tiện, nhất là tại nơi có vật liệu dễ bắt lửa; đồng thời bảo đảm khoảng cách an toàn giữa nguồn lửa với nhà ở, lán trại và các khu vực tập trung đồ đạc.
Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân và những vấn đề liên quan đến vụ cháy.
Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân và những vấn đề liên quan đến vụ cháy.
Thiên Anh
#Cháy khu lán tạm #nguyên nhân cháy #Phòng cháy chữa cháy #Hạn chế rác thải cháy #Hà Nội #cháy rác

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