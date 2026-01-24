Hà Nội

Xã hội

Ba người dân Bắc Ninh phát hiện bao tải chứa 1 tỷ trên đường

Trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội, 3 người dân ở Bắc Ninh phát hiện một bao tải chứa 1 tỷ đồng trên đường.

Khánh Hoài

Trưa 23/1, trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình, các anh: Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1986), Đồng Mạnh Cường (sinh năm 1994) và Vũ Quang Tuất (sinh năm 1982), đều trú tại phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh phát hiện một bao tải xi măng có hình khối vuông nằm dưới lòng đường.

cats-202.jpg
Anh Huấn, anh Tuất, anh Cường trả lại tiền cho người bị mất.

Dừng xe kiểm tra, các anh thấy bên trong bao chứa 20 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng, tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Ít phút sau, anh Huấn đọc được bài đăng của một phụ nữ thông báo việc đánh rơi bao tải tiền trên Facebook. Ngay lập tức, anh đã để lại bình luận kèm số điện thoại để liên hệ trao trả. Việc bàn giao số tiền được thực hiện đầy đủ, có sự chứng kiến của bên thứ ba. Người đánh rơi là chị Dương T. V (trú tại thành phố Hà Nội) đã trực tiếp nhận lại số tiền.

Đại diện Công an xã Tiên Lục (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, lực lượng Công an địa phương đã nắm bắt thông tin vụ việc. Đây là sự việc có thật, thể hiện tinh thần trung thực, gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham của rơi của các công dân trên địa bàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Chây ỳ trả lại tiền chuyển khoản nhầm. Nguồn: VTV.

#Công an Bắc Ninh #phát hiện bao tải tiền

