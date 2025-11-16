Hà Nội

Startup 4 năm tuổi đe dọa vị thế OpenAI trong cuộc đua AI toàn cầu

Số hóa

Startup 4 năm tuổi đe dọa vị thế OpenAI trong cuộc đua AI toàn cầu

Anthropic, startup do cựu kỹ sư OpenAI sáng lập đang tiến gần đến lợi nhuận nhờ chiến lược kinh doanh khác biệt.

Anthropic chọn hướng đi tập trung vào doanh nghiệp thay vì người dùng đại chúng như OpenAI.
Anthropic chọn hướng đi tập trung vào doanh nghiệp thay vì người dùng đại chúng như OpenAI.
Mô hình Claude được cung cấp qua API giúp công ty kiểm soát chi phí và tăng doanh thu ổn định.
Mô hình Claude được cung cấp qua API giúp công ty kiểm soát chi phí và tăng doanh thu ổn định.
Doanh thu Anthropic đã vượt 7 tỷ USD và có thể đạt 26 tỷ USD vào năm 2026.
Doanh thu Anthropic đã vượt 7 tỷ USD và có thể đạt 26 tỷ USD vào năm 2026.
OpenAI dù có lượng người dùng lớn nhưng vẫn chưa có lãi do chi phí vận hành quá cao.
OpenAI dù có lượng người dùng lớn nhưng vẫn chưa có lãi do chi phí vận hành quá cao.
Anthropic hợp tác với Amazon Web Services và Google Cloud thay vì tự xây dựng hạ tầng đắt đỏ.
Anthropic hợp tác với Amazon Web Services và Google Cloud thay vì tự xây dựng hạ tầng đắt đỏ.
Công ty đặt mục tiêu phát triển AI an toàn với phương pháp Constitutional AI, trong đó mô hình AI được huấn luyện không chỉ để trả lời câu hỏi, mà còn tuân thủ các nguyên tắc được định sẵn về hành vi, đạo đức, và tác động xã hội.
Công ty đặt mục tiêu phát triển AI an toàn với phương pháp Constitutional AI, trong đó mô hình AI được huấn luyện không chỉ để trả lời câu hỏi, mà còn tuân thủ các nguyên tắc được định sẵn về hành vi, đạo đức, và tác động xã hội.
Giới đầu tư tin rằng Anthropic có thể trở thành startup AI đầu tiên có lãi thực sự.
Giới đầu tư tin rằng Anthropic có thể trở thành startup AI đầu tiên có lãi thực sự.
Cuộc đua giữa hai công ty phản ánh sự khác biệt về mô hình kinh doanh và tầm nhìn AI.
Cuộc đua giữa hai công ty phản ánh sự khác biệt về mô hình kinh doanh và tầm nhìn AI.
