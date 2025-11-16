Startup 4 năm tuổi đe dọa vị thế OpenAI trong cuộc đua AI toàn cầu

Anthropic, startup do cựu kỹ sư OpenAI sáng lập đang tiến gần đến lợi nhuận nhờ chiến lược kinh doanh khác biệt.
Với phạm vi thuần điện 128km, mẫu xe sedan Seal 06 DM-i 2026 được xem là bước đi chiến lược của BYD nhằm đáp ứng quy định mới về ưu đãi thuế cho xe hybrid.
Một bộ sưu tập đồng tiền từ các triều đại khác nhau đã được phát hiện, mở ra trang sử mới về lịch sử và các nhà sưu tập cổ vật.
Bộ sưu tập quà tặng này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để cân nhắc hơn khi chọn quà. Bạn chỉ cần tìm đúng món quà cho đúng người chứ không phải chi quá nhiều tiền!
Từng thống trị vùng đất nay là Mông Cổ, Tarbosaurus là một trong những kẻ săn mồi khổng lồ và đáng sợ nhất thời kỷ Phấn trắng muộn.
Với phạm vi thuần điện 128km, mẫu xe sedan Seal 06 DM-i 2026 được xem là bước đi chiến lược của BYD nhằm đáp ứng quy định mới về ưu đãi thuế cho xe hybrid.
Minh Phương, người đẹp sinh năm 2005, đăng quang ngôi vị cao nhất, đồng thời nhận giải Người đẹp có gương mặt đẹp nhất trong đêm chung kết.
Cặp đôi nghệ sĩ Quốc Cơ và Hồng Phượng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái theo đuổi đam mê của riêng mình.
YouTuber nổi tiếng JerryRigEverything đã phải thốt lên "công nghệ người ngoài hành tinh" khi mổ xẻ REDMAGIC 11 Pro.
Những bức ảnh được đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống ở Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, vào thập niên 1980.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/11, Song Tử xuất hiện tin vui trong đường tài lộc, đừng bỏ lỡ. Cự giải đừng bốc đồng thì sẽ có thành tích tốt.
Ngọc Thuận và Bích Ngọc ngày càng ngọt ngào, cuộc sống gia đình viên mãn, con gái đầu lòng chào đời năm 2024.
Phát hiện hài cốt chim ưng từ thế kỷ thứ 4-6 tại Berenike cho thấy hoạt động hiến tế và tín ngưỡng liên quan đến thần Horus trong nền văn minh Ai Cập cổ.
Kết quả nghiên cứu một hóa thạch của các chuyên gia giúp xác định một loài quái vật cổ đại mới thuộc nhóm "bò sát giống cá sấu" có tên là Wadisuchus kassabi.
Biệt thự của Mai Davika mang phong cách châu Âu, tựa như một khu resort thu nhỏ có bể bơi lớn, cầu thang xoắn ốc, sân cỏ, cây xanh rộng rãi.
Hãy xem bạn sẽ là con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc rực rỡ hay là con giáp cần thận trọng trong tháng 10 âm sắp tới nhé.
Bộ hài cốt của một đứa trẻ đeo thắt lưng chiến binh được tìm thấy trong ngôi mộ cổ gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Các chuyên gia khai quật hình ảnh nhạc cụ như đàn hạc, sáo, kèn clarinet, chứng minh nghệ thuật âm nhạc sôi động của người cổ xưa.
Giữa vùng tuyết trắng giá lạnh của Bắc Cực, cú tuyết (Nyctea scandiaca) tỏa sáng như một biểu tượng của hoang dã và sức sống kiên cường nơi cực Bắc.
Kia sẽ chính thức trình làng mẫu SUV đô thị Seltos 2026 mới vào ngày 10/12 tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển dòng xe bán chạy này.
Mỹ nhân Brazil - Loraine Lumatelli vừa đoạt giải Miss Visit Japan Tourism Ambassador - Đại sứ Du lịch ở Miss International 2025.
Ở phiên bản 2026, mẫu xe bán tải hạng nặng Toyota Tacoma sẽ có nhiều thay đổi thú vị không chỉ ở thiết kế, trang bị trong khoang lái mà còn ở hệ truyền động.