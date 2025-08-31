Australia dùng USV cảm âm thụ động giám sát lãnh hải

Australia quản lý đến 10% bề mặt đại dương trên thế giới, do đó việc đưa các thiết bị tự động không người lái vào giám sát lãnh hải là hết sức cần thiết.
Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi loạng choạng, trèo lên lan can cầu ngồi rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết.
Lê Hoàng Phương nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc lẫn thần thái sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.
Thành phố Vineta được xem là “Atlantis của biển Baltic”, một huyền thoại pha trộn giữa lịch sử và truyền thuyết đầy bí ẩn, khiến nhiều thế hệ tò mò tìm kiếm.
Khuôn đúc trang sức bằng đá kỳ lạ được tìm thấy tại một khu định cư cổ xưa ở Thụy Sĩ, giúp tiết lộ nhiều sự thật thú vị.
Sự khan hiếm, chi phí đánh bắt cao...là những yếu tố khiến cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương trở thành một trong những món hải sản đắt đỏ nhất thế giới.
Mới đây, nữ diễn viên Thúy Kiều FAPTV đã "chiêu đãi" người hâm mộ một bộ ảnh bikini tuyệt đẹp, như một lời chào tạm biệt đầy ngọt ngào với mùa hè.
Tử vi dự đoán, tháng 7 âm lịch là giai đoạn cực kỳ thuận lợi của một số con giáp. Không chỉ kiếm tiền dễ dàng, họ còn làm đâu thắng đấy.
Dàn diễn viên phim Mưa đỏ chia sẻ loạt hình ảnh thư giãn hiếm có ở hậu trường quay.
Có 4 chiếc Vinfast VF9 mui trần sử dụng làm xe tiêu binh, 12 xe VF9 màu trắng dành riêng cho lực lượng Cảnh sát giao thông tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Biệt thự của nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương hoành tráng như cung điện, sở hữu tầm nhìn đắc địa và món đồ nội thất có 1-0-2.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có thể tạo dựng được uy tín lớn và tài sản gia tăng nhờ quyết định đầu tư đúng đắn.
"Nếu niềm tự hào có màu sắc thì đó sẽ là màu của lá cờ đỏ sao vàng" - nữ diễn viên Sam hạnh phúc chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân cùng bộ ảnh chào 2/9.
Mẹ đẻ của Thu Quỳnh có 33 năm trong quân ngũ, sở hữu nhan sắc vẻ mặn mà ở tuổi 64.
Việc phát hiện ra con dấu bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại này là một bước phát triển quan trọng và thú vị đối với các nhà khảo cổ học.
Trong chiến dịch Kursk, lực lượng Triều Tiên đã tấn công quân Ukraine ở làng Plekhovo và giành thắng lợi. Vậy trận đánh này diễn ra thế nào?
Tại thành phố dưới nước Thonis-Heracleion của Ai Cập, các chuyên gia thợ lặn đã phát hiện ra một con tàu cổ đại.
Chiếc bình gốm hình vịt 3.000 năm tuổi được tìm thấy ở Baley, Bulgaria trong nghĩa trang thời đại đồ đồng gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Google công bố đã tối ưu để mỗi prompt AI tiêu thụ ít năng lượng hơn 33 lần, tương đương chỉ bằng 9 giây xem TV, giảm gánh nặng môi trường.
Cùng sinh năm 1995 và bước sang tuổi 30, Hòa Minzy và Quỳnh Kool lại có những ngã rẽ hoàn toàn khác biệt trên con đường tình duyên.
Diện trên mình tà áo dài trắng truyền thống, nàng "hot mom quân nhân" Vũ Ngọc Anh khiến người đối diện phải xao xuyến với vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng.
Bốn bó hoa còn nguyên vẹn được phát hiện trong một đường hầm bên dưới Đền Rắn Lông Vũ ở Teotihuacan, Mexico, hé lộ nhiều thông tin thú vị.