Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Australia dùng USV cảm âm thụ động giám sát lãnh hải

Số hóa

Australia dùng USV cảm âm thụ động giám sát lãnh hải

Australia quản lý đến 10% bề mặt đại dương trên thế giới, do đó việc đưa các thiết bị tự động không người lái vào giám sát lãnh hải là hết sức cần thiết.

Tuệ Minh
Australia đang thúc đẩy việc tích hợp hệ thống giám sát âm thanh thụ động Outpost của ThayerMahan với tàu mặt nước không người lái (USV) Bluebottle của Ocius để tăng cường an ninh hàng hải.
Australia đang thúc đẩy việc tích hợp hệ thống giám sát âm thanh thụ động Outpost của ThayerMahan với tàu mặt nước không người lái (USV) Bluebottle của Ocius để tăng cường an ninh hàng hải.
Do Australia chịu trách nhiệm giám sát khoảng 10 phần trăm bề mặt đại dương của thế giới và khoảng 59.700 km (37.100 dặm) bờ biển, nên các hệ thống giám sát âm thanh thụ động hỗ trợ việc xử lý tín hiệu theo thời gian thực để theo dõi các mục tiêu trên biển.
Do Australia chịu trách nhiệm giám sát khoảng 10 phần trăm bề mặt đại dương của thế giới và khoảng 59.700 km (37.100 dặm) bờ biển, nên các hệ thống giám sát âm thanh thụ động hỗ trợ việc xử lý tín hiệu theo thời gian thực để theo dõi các mục tiêu trên biển.
Trong quá trình thử nghiệm đang diễn ra, Bluebottle USV đóng vai trò là nền tảng triển khai cho hệ thống Outpost và được sử dụng cho các nhiệm vụ như phát hiện đánh bắt cá bất hợp pháp, an ninh biên giới và giám sát các khu bảo tồn biển.
Trong quá trình thử nghiệm đang diễn ra, Bluebottle USV đóng vai trò là nền tảng triển khai cho hệ thống Outpost và được sử dụng cho các nhiệm vụ như phát hiện đánh bắt cá bất hợp pháp, an ninh biên giới và giám sát các khu bảo tồn biển.
Outpost truyền dữ liệu để chỉ huy và kiểm soát toàn cầu, cho phép phát hiện, báo cáo và cảnh báo mối đe dọa tự động, hỗ trợ ra quyết định kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ.
Outpost truyền dữ liệu để chỉ huy và kiểm soát toàn cầu, cho phép phát hiện, báo cáo và cảnh báo mối đe dọa tự động, hỗ trợ ra quyết định kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ.
Nó cũng được sử dụng trong các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm và tàu mặt nước. ThayerMahan cho biết, việc tích hợp hệ thống “định vị các tàu USV của Australia như một nền tảng quan trọng để triển khai mạng lưới các hệ thống giám sát dưới nước phân tán, hỗ trợ yêu cầu của quan hệ đối tác AUKUS về công nghệ quốc phòng tiên tiến”.
Nó cũng được sử dụng trong các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm và tàu mặt nước. ThayerMahan cho biết, việc tích hợp hệ thống “định vị các tàu USV của Australia như một nền tảng quan trọng để triển khai mạng lưới các hệ thống giám sát dưới nước phân tán, hỗ trợ yêu cầu của quan hệ đối tác AUKUS về công nghệ quốc phòng tiên tiến”.
Trạm Outpost của ThayerMahan là hệ thống giám sát hàng hải có khả năng hoạt động tự động trong hơn 90 ngày bằng cách thu thập năng lượng sóng, mặt trời và gió.
Trạm Outpost của ThayerMahan là hệ thống giám sát hàng hải có khả năng hoạt động tự động trong hơn 90 ngày bằng cách thu thập năng lượng sóng, mặt trời và gió.
Hệ thống này được triển khai từ các tàu mặt nước không người lái nhỏ và sử dụng các mảng sonar thụ động lớn được bố trí bên dưới để cung cấp khả năng cảm biến âm thanh tầm xa, từ cảng đến đại dương.
Hệ thống này được triển khai từ các tàu mặt nước không người lái nhỏ và sử dụng các mảng sonar thụ động lớn được bố trí bên dưới để cung cấp khả năng cảm biến âm thanh tầm xa, từ cảng đến đại dương.
Hệ thống xử lý dữ liệu này bằng trí tuệ nhân tạo kết hợp với phân tích của con người để phân loại tín hiệu theo thời gian thực. USV Bluebottle của Ocius có thể dễ dàng được phóng từ bến thuyền hoặc trực tiếp từ tàu và có tốc độ lên tới 5 hải lý/giờ (5,7 dặm/9,2 km/giờ).
Hệ thống xử lý dữ liệu này bằng trí tuệ nhân tạo kết hợp với phân tích của con người để phân loại tín hiệu theo thời gian thực. USV Bluebottle của Ocius có thể dễ dàng được phóng từ bến thuyền hoặc trực tiếp từ tàu và có tốc độ lên tới 5 hải lý/giờ (5,7 dặm/9,2 km/giờ).
Chiếc USV này có khả năng chịu tải trọng mô-đun lên tới 300 kg (660 pound). Bluebottle có hệ thống mạng thông minh cho phép nhiều USV hoạt động phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ theo nhóm.
Chiếc USV này có khả năng chịu tải trọng mô-đun lên tới 300 kg (660 pound). Bluebottle có hệ thống mạng thông minh cho phép nhiều USV hoạt động phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ theo nhóm.
Thăm trung tâm vận hành USV giám sát lãnh hải siêu tối tân của Úc.
Tuệ Minh
#giám sát lãnh hải Úc #USV Bluebottle #hệ thống giám sát âm thanh thụ động #Outpost ThayerMahan #giám sát hàng hải tự động #công nghệ quốc phòng AUKUS

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT