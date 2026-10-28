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Số hóa - Xe

Apple Creator Studio bổ sung loạt công cụ AI sáng tạo

Apple Creator Studio bổ sung trợ lý AI, công cụ tạo ảnh Generate Fill và kho hiệu ứng MotionVFX, hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung hiệu quả hơn.

Thiên Trang (th)

Apple vừa công bố bản cập nhật lớn đầu tiên cho Apple Creator Studio, gói ứng dụng sáng tạo trên Mac, iPad và iPhone. Đợt nâng cấp bổ sung trợ lý AI cho Logic Pro, Keynote, Pages và Numbers, công cụ Generate Fill trên Pixelmator Pro cùng kho hiệu ứng MotionVFX tích hợp vào Final Cut Pro. Theo Apple, bản cập nhật dự kiến xuất hiện trên App Store trong tháng 11 và được cung cấp miễn phí cho người đang đăng ký dịch vụ.

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Apple Creator Studio bổ sung kho hiệu ứng MotionVFX vào Final Cut Pro, giúp người dựng phim tiếp cận nhiều mẫu đồ họa ngay trong phần mềm. (Ảnh: fstoppers)

Với người làm video, thay đổi đáng chú ý nằm ở Final Cut Pro trên Mac. Phần mềm được tích hợp hàng nghìn thành phần từ MotionVFX, gồm tiêu đề, đồ họa, hiệu ứng chuyển cảnh và mẫu thiết kế theo chủ đề. Người dựng phim có thể truy cập nội dung ngay trong ứng dụng, giảm nhu cầu tìm kiếm và cài đặt từng plug-in riêng. Final Cut Pro cũng cho phép chuyển hình ảnh trên dòng thời gian sang Pixelmator Pro để chỉnh sửa rồi tự động cập nhật trở lại dự án. Ngoài ra, phần mềm bổ sung khả năng tạo ảnh từ mô tả văn bản, điều chỉnh chuyển động giữa các khung hình chính và hỗ trợ thêm 23 ngôn ngữ chép lời.

Ở mảng chỉnh sửa hình ảnh, Pixelmator Pro có Generate Fill, cho phép người dùng chọn một vùng trên ảnh rồi mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên nội dung muốn thêm hoặc thay đổi. Hệ thống được thiết kế để tạo phần hình ảnh phù hợp với ánh sáng, phối cảnh và kết cấu xung quanh. Nội dung mới có thể nằm trên lớp riêng, giúp người dùng tiếp tục chỉnh sửa mà không ảnh hưởng trực tiếp đến ảnh gốc. Trong khi đó, Logic Pro được bổ sung trợ lý AI hỗ trợ khởi tạo bài nhạc, thiết lập bản thu giọng hát và điều chỉnh dự án. Công cụ Stem Splitter cũng được mở rộng khả năng tách riêng phần trống, bên cạnh các thành phần âm thanh khác.

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Generate Fill trên Pixelmator Pro cho phép người dùng thêm hoặc thay đổi nội dung hình ảnh bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên.

AI còn được đưa sâu hơn vào bộ ứng dụng văn phòng của Apple. Keynote có thể hỗ trợ thiết kế và tạo hiệu ứng cho trang chiếu; Pages giúp soạn thảo, chỉnh sửa văn bản; còn Numbers hỗ trợ xử lý dữ liệu và đề xuất biểu đồ. Các trợ lý này kết hợp mô hình do Apple phát triển với mô hình của OpenAI, hiện ở giai đoạn beta, yêu cầu thiết bị tương thích Apple Intelligence và trước mắt hỗ trợ tiếng Anh Mỹ. Đáng chú ý, Keynote, Pages và Numbers còn hỗ trợ Model Context Protocol (MCP), cho phép các AI agent và công cụ bên ngoài tương tác với nội dung, chỉnh sửa tài liệu hoặc thực hiện tác vụ tự động.

Tại Việt Nam, Apple Creator Studio có giá 199.000 đồng mỗi tháng hoặc 1,99 triệu đồng mỗi năm; sinh viên và nhà giáo dục được áp dụng mức 79.000 đồng mỗi tháng hoặc 790.000 đồng mỗi năm. Người đăng ký mới có một tháng dùng thử miễn phí, trong khi gói dịch vụ hỗ trợ chia sẻ với tối đa sáu thành viên gia đình. Người dùng không muốn thuê bao vẫn có thể mua riêng một số ứng dụng như Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion và Compressor. Đợt nâng cấp cho thấy Apple đang chuyển trọng tâm từ việc tập hợp phần mềm sáng tạo sang tích hợp AI trực tiếp vào từng công đoạn, từ sản xuất video, âm nhạc đến xử lý tài liệu.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#Apple Creator Studio #công cụ AI #Generate Fill #MotionVFX #Final Cut Pro #Pixelmator Pro

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