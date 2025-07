Apple tung gói bảo hành giá siêu hời câu dẫn người

Apple vừa công bố gói đăng ký AppleCare mới mang tên AppleCare One, cho phép bạn bảo hành nhiều sản phẩm chỉ với một gói duy nhất. Với giá 19,99 đô la mỗi tháng, AppleCare One bảo hành tối đa ba sản phẩm, và việc thêm một sản phẩm mới có giá 5,99 đô la mỗi tháng.

Với các sản phẩm được bảo hành theo AppleCare One, bạn sẽ nhận được chế độ bảo hành tương tự như AppleCare Plus, bao gồm bảo hành pin, sửa chữa không giới hạn đối với hư hỏng do tai nạn và hỗ trợ ưu tiên 24/7.

Với 20$/tháng, người dùng sẽ được Apple "bảo hiểm" 3 thiết bị cùng lúc.

Nếu bạn đăng ký AppleCare One, bạn cũng có thể thêm các sản phẩm đã sử dụng tối đa bốn năm vào gói của mình — một bước nhảy vọt so với khung thời gian 60 ngày mà bạn phải thêm bảo hành AppleCare Plus cho sản phẩm sau khi mua.

Tuy nhiên, Apple cho biết các sản phẩm cũ hơn mà bạn thêm vào gói AppleCare One phải ở trong "tình trạng tốt" và công ty có thể sẽ kiểm tra chẩn đoán trước khi thêm chúng vào gói của bạn.

Riêng đối với Airpods, Apple chỉ cho phép bạn thêm tai nghe vào gói AppleCare One nếu mua chúng chưa đến 1 năm.

Bảo hiểm mất cắp và thất lạc cũng có sẵn cho iPad và Apple Watch với AppleCare Plus, và nếu bạn mua iPhone, iPad hoặc Apple Watch theo AppleCare One, bảo hiểm mất cắp và thất lạc sẽ được bao gồm.

Apple cho biết bạn có thể đăng ký AppleCare One từ iPhone, iPad hoặc Mac hoặc tại Apple Store bắt đầu từ ngày 24 tháng 7.

AppleCare One là dịch vụ mới nhất được Apple thúc đẩy, bao gồm cả gói đăng ký Apple One, gói dịch vụ tích hợp nhiều dịch vụ của Apple vào một gói duy nhất. Quý trước, công ty đã công bố doanh thu dịch vụ đạt mức cao kỷ lục mới.