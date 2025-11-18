Apple dừng phát triển Mac Pro, tập trung cho Mac Studio

Trong ấn bản mới nhất của bản tin Power On, Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đã “gần như bỏ qua dòng máy Mac Pro.

Mac Pro lần cuối được cập nhật vào năm 2023 với chip M2 Ultra, và hiện không có kế hoạch nâng cấp mới nào trong thời gian tới.

Gurman cho biết chiến lược dành cho Mac Pro của Apple “không có dấu hiệu thay đổi trong tương lai gần.” Apple đã ngừng phát triển chip M4 Ultra, và mẫu Mac Pro dự kiến sử dụng chip này “cũng đã bị hủy bỏ,” ông nói.

Mark Gurman cho biết Apple đã “gần như bỏ qua dòng Mac Pro.”

Điều này đồng nghĩa với việc chip Apple Silicon cao cấp tiếp theo sẽ là M5 Ultra, và hiện tại chỉ được dành cho dòng Mac Studio. Điều này cho thấy “Mac Pro sẽ không được nâng cấp đáng kể vào năm 2026.”

“Theo những gì tôi nghe được từ nội bộ công ty, Apple đã gần như bỏ qua Mac Pro,” Gurman viết. “Quan điểm bên trong là Mac Studio hiện tại đại diện cho cả hiện tại và tương lai của chiến lược máy tính để bàn chuyên nghiệp của Apple.”

Nếu bạn đang tìm kiếm lý do để hy vọng, báo cáo không nói rõ rằng Apple sẽ không bao giờ ra mắt Mac Pro mới. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là hy vọng mong manh. Hiện tại, rõ ràng Mac Studio là lựa chọn phù hợp nhất cho những ai muốn sở hữu chiếc Mac mạnh mẽ nhất.

Liệu Apple có nên làm mới hoàn toàn Mac Pro cho kỷ nguyên Apple Silicon? Hay Mac Studio là hướng đi đúng đắn? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới.

Apple từng có những đợt dừng phát triển Mac Pro nhiều năm. Thậm chí, trong năm 2013, họ còn bị buộc phải thông báo dừng bán sản phẩm này do vướng các quy định về an toàn của EU.

Thiết kế mới nhất "cheese grater” hiện tại là được phát triển vào năm 2019, không thay đổi ngoại hình, chỉ chuyển từ cấu trúc Intel sang chip Apple Silicon.

Trước đó, giai đoạn 2013-2018 hãng sử dụng thiết kế "Thùng rác" được xem là lần thay đổi lớn nhất về thiết kế của chiếc PC cao cấp nhất mà Apple bán ra.