Apple cảnh báo khẩn, iPhone bị tấn công gián điệp

Apple cảnh báo khẩn, iPhone bị tấn công gián điệp

Apple gửi cảnh báo đến người dùng iPhone tại 80 quốc gia, trước nguy cơ phần mềm gián điệp tinh vi.

Apple vừa phát đi cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại ít nhất 80 quốc gia.
Đây là chiến dịch tấn công có chủ đích, sử dụng phần mềm gián điệp tinh vi.
Apple cho biết tổng số cảnh báo từ trước đến nay đã vượt hơn 150 quốc gia.
Google cũng ghi nhận hoạt động của Intellexa - nhà cung cấp công cụ gián điệp từng bị nhiều tổ chức quốc tế chỉ trích, với nền tảng Predator nhắm vào hàng trăm mục tiêu.
Phần mềm gián điệp có thể xâm nhập thiết bị chỉ bằng một tin nhắn iMessage độc hại.
Kẻ tấn công có thể đọc tin nhắn, kích hoạt micro và camera từ xa.
Các chuyên gia khuyến nghị người dùng cập nhật iOS mới nhất và bật Lockdown Mode.
Dấu hiệu xâm nhập gồm nóng máy bất thường, phản hồi chậm hoặc xuất hiện ứng dụng lạ.
