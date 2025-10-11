Hà Nội

Anya Forger “đột biến” bản cosplay khiến fan đỏ mặt

Số hóa

Anya Forger “đột biến” bản cosplay khiến fan đỏ mặt

Nữ coser Lei Chan khiến cộng đồng mạng choáng váng khi hóa thân thành phiên bản trưởng thành của Anya Forger, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Thiên Trang (TH)
Anya Forger vốn nổi tiếng là cô bé dễ thương trong Spy x Family, biểu tượng của sự ngây ngô và đáng yêu.
Thế nhưng mới đây, nữ coser Lei Chan đã khiến cộng đồng cosplay dậy sóng với phiên bản Anya trưởng thành cực táo bạo.
Thay vì vẻ hồn nhiên thường thấy, Anya “bản Lei Chan” lại toát lên nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Từ mái tóc hồng, chiếc nơ đen đặc trưng đến bộ váy ánh vàng ôm sát đều được tái hiện một cách tỉ mỉ và tinh tế.
Bộ ảnh nhanh chóng viral trên mạng, khiến nhiều fan “đỏ mặt” vì độ gợi cảm vượt xa tưởng tượng.
Không ít người nhận xét rằng dù liều lĩnh, nhưng Lei Chan đã tạo ra một phiên bản sáng tạo và cuốn hút.
Màn hóa thân này cho thấy ranh giới giữa cosplay và nghệ thuật đôi khi chỉ cách nhau một ý tưởng táo bạo.
Và chính sự “đột biến” ấy đã giúp Anya Forger bước ra khỏi khuôn mẫu, trở thành biểu tượng mới của sức sáng tạo trong cộng đồng cosplay.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#Anya Forger #cosplay trưởng thành #Lei Chan #cosplay quyến rũ #Spy x Family #trào lưu cosplay

