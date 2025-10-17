Hà Nội

Video

Anh trai 12 tuổi cõng em gái thoát nạn khi trần nhà bất ngờ sập

Khi mở camera an ninh xem lại vụ việc, người mẹ không khỏi run sợ trước tình huống trên.

Trường Hân t/h

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ và bàn luận về đoạn clip dài gần 30 giây ghi lại sự cố xảy ra trong một gia đình ở xã Hà Nha (Đà Nẵng) vào khoảng 19h05' tối ngày 7/10. Thời điểm này, một mảng trần lớn bất ngờ đổ sập xuống. Bé gái đang ngồi ở bàn học bịt tai, đầy hoảng sợ còn người anh trai đang nằm trên ghế gần đó cũng bị giật mình. Ngay lập tức, người anh hướng ánh mắt về phía em, buông điện thoại, chạy lại kiểm tra xem em có bị thương hay không. Sau đó, cậu cõng em gái ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu bé còn cẩn thận rút phích cắm quạt đang hoạt động. Pha xử lý rất bình tĩnh và thận trọng của người anh trai nhỏ này nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ người xem. Đoạn clip hiện đã hút khoảng 16 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Clip anh 12 tuổi cõng em gái thoát nạn khi trần nhà sập hút 16 triệu lượt xem

Bé gái trong clip là Kiều Nhi (8 tuổi), còn anh trai của Nhi là Thanh Nhật (12 tuổi). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kiều Ánh (hiện sống ở Đà Nẵng), mẹ của hai bé, cho biết khi sự việc xảy ra, vợ chồng chị cùng con trai út đang đi ra ngoài có việc. Sau sự cố, Thanh Nhật đã lấy điện thoại liên lạc với ba mẹ để báo tin và chị Ánh vội mở camera trong nhà để theo dõi tình hình.

"Trên đường về, tôi cũng mở ứng dụng camera trên điện thoại để xem lại và rất lo lắng, không quan tâm được nhiều mà chỉ nghĩ không biết con có làm sao không. Tới nhà, hai bé vẫn còn sợ. Bé Nhật thấy mẹ về liền lấy dép đi trong nhà cho mẹ mang, sợ mẹ dẫm phải vật nguy hiểm, rồi phụ ba mẹ dọn dẹp", chị Ánh kể trên Tri Thức - Znews.

Thông tin thêm trên VietNamNet chị Ánh chia sẻ thời điểm ấy, chị vừa thương vừa tự hào về con. Thanh Nhật còn nhỏ nhưng đã biết bìh tĩnh xử lý, biết lo cho em và nghĩ đến sự an toàn của người khác. Sau sự việc, ngày 10/10, chị Ánh chia sẻ clip lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo các gia đình nên kiểm tra kết cấu trần nhà định kỳ để tránh tai nạn đáng tiếc. Đoạn clip được viral mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến chị cũng rất bất ngờ.

