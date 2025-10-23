Hà Nội

Loài ngựa kỳ dị nhất hành tinh, móng vuốt dài 20 cm, cao gần 2,5 mét

Giải mã

Loài ngựa kỳ dị nhất hành tinh, móng vuốt dài 20 cm, cao gần 2,5 mét

Từng sống trên các đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, Moropus là sinh vật kỳ lạ nửa ngựa nửa thú có vuốt, khiến giới nghiên cứu cổ sinh học tò mò suốt thế kỷ qua.

T.B (tổng hợp)
Moropus không phải ngựa, dù trông rất giống. Chúng có kích thước tương đương ngựa hiện đại nhưng bàn chân có móng vuốt như thú ăn thịt. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống cách đây 15–20 triệu năm. Moropus tồn tại trong kỷ Miocen, thời kỳ mà khí hậu ấm và thảm thực vật phong phú. Ảnh: artstation.com.
Tên “Moropus” nghĩa là “ngựa chậm”. Tên gọi phản ánh dáng đi chậm chạp và vụng về so với ngựa thật. Ảnh: Pinterest.
Chúng thuộc họ Chalicotheriidae đã tuyệt chủng. Họ này gồm các loài móng guốc kỳ dị có móng vuốt thay vì móng tròn. Ảnh: Pinterest.
Moropus là loài ăn thực vật hiền lành. Chúng dùng vuốt để kéo cành cây xuống, ăn lá non và trái cây mềm. Ảnh: Pinterest.
Chiều cao của chúng gần 2,5 mét. Khi đứng thẳng, Moropus có thể cao ngang hươu cao cổ nhỏ, một lợi thế để hái lá trên cao. Ảnh: Pinterest.
Vuốt của Moropus có thể dài đến 20 cm. Những chiếc vuốt cong lớn giúp chúng tự vệ trước kẻ săn mồi cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Kansas và Nebraska. Các phát hiện này giúp tái dựng môi trường đồng bằng kỷ Miocen của Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Loài động vật kỳ lạ thời cổ đại #Moropus và đặc điểm sinh học #Họ Chalicotheriidae đã tuyệt chủng #Sinh thái kỷ Miocen Bắc Mỹ #Tiến hóa và thích nghi của Moropus #Vai trò của móng vuốt trong sinh tồn

