Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Google bị tố âm thầm khai thác dữ liệu nuôi AI

Số hóa - Xe

Google bị tố âm thầm khai thác dữ liệu nuôi AI

Google đẩy mạnh AI vào Gmail, Drive khiến lo ngại quyền riêng tư bùng nổ, khi dữ liệu cá nhân có thể trở thành “nhiên liệu” huấn luyện.

Thiên Trang (TH)
Google đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo khi liên tục tích hợp Gemini vào các dịch vụ cốt lõi như Gmail và Drive, biến hệ sinh thái quen thuộc thành một nền tảng AI toàn diện.
Google đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo khi liên tục tích hợp Gemini vào các dịch vụ cốt lõi như Gmail và Drive, biến hệ sinh thái quen thuộc thành một nền tảng AI toàn diện.
Điểm gây tranh cãi nằm ở việc AI tạo sinh cần dữ liệu để phát triển, trong khi Google lại nắm giữ kho dữ liệu khổng lồ từ hàng tỷ người dùng, bao gồm email, tài liệu và các tương tác cá nhân nhạy cảm.
Điểm gây tranh cãi nằm ở việc AI tạo sinh cần dữ liệu để phát triển, trong khi Google lại nắm giữ kho dữ liệu khổng lồ từ hàng tỷ người dùng, bao gồm email, tài liệu và các tương tác cá nhân nhạy cảm.
Dù hãng khẳng định không trực tiếp sử dụng nội dung email để huấn luyện mô hình, thực tế lại cho thấy các đầu vào và đầu ra từ Gemini hoàn toàn có thể trở thành nguồn dữ liệu gián tiếp để cải thiện hệ thống.
Dù hãng khẳng định không trực tiếp sử dụng nội dung email để huấn luyện mô hình, thực tế lại cho thấy các đầu vào và đầu ra từ Gemini hoàn toàn có thể trở thành nguồn dữ liệu gián tiếp để cải thiện hệ thống.
Điều này đồng nghĩa với việc những bản tóm tắt email, đoạn trích tài liệu hay thông tin cá nhân được AI xử lý có thể bị “tái sử dụng” trong quá trình huấn luyện mà người dùng không hề hay biết.
Điều này đồng nghĩa với việc những bản tóm tắt email, đoạn trích tài liệu hay thông tin cá nhân được AI xử lý có thể bị “tái sử dụng” trong quá trình huấn luyện mà người dùng không hề hay biết.
Không chỉ dừng ở vấn đề dữ liệu, cách thiết kế giao diện của Google cũng bị chỉ trích khi khiến việc từ chối chia sẻ thông tin trở nên phức tạp, thậm chí buộc người dùng phải đánh đổi các tính năng quan trọng nếu muốn bảo vệ quyền riêng tư.
Không chỉ dừng ở vấn đề dữ liệu, cách thiết kế giao diện của Google cũng bị chỉ trích khi khiến việc từ chối chia sẻ thông tin trở nên phức tạp, thậm chí buộc người dùng phải đánh đổi các tính năng quan trọng nếu muốn bảo vệ quyền riêng tư.
Cụ thể, để tránh việc dữ liệu bị sử dụng, người dùng phải tắt lịch sử hoạt động Gemini, nhưng điều này đồng thời khiến họ mất khả năng lưu trữ và tra cứu các cuộc trò chuyện trước đó.
Cụ thể, để tránh việc dữ liệu bị sử dụng, người dùng phải tắt lịch sử hoạt động Gemini, nhưng điều này đồng thời khiến họ mất khả năng lưu trữ và tra cứu các cuộc trò chuyện trước đó.
Chiến lược biến AI thành “mặc định” cũng được triển khai mạnh mẽ khi Gemini tự động xuất hiện trong Gmail với các tính năng soạn thảo, tóm tắt, khiến người dùng gần như không thể né tránh sự hiện diện của AI.
Chiến lược biến AI thành “mặc định” cũng được triển khai mạnh mẽ khi Gemini tự động xuất hiện trong Gmail với các tính năng soạn thảo, tóm tắt, khiến người dùng gần như không thể né tránh sự hiện diện của AI.
Trong bối cảnh Google dự kiến đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI, câu hỏi lớn nhất không còn là công nghệ này mạnh đến đâu, mà là liệu người dùng có đang phải trả giá bằng chính dữ liệu cá nhân để nuôi dưỡng tham vọng đó hay không.
Trong bối cảnh Google dự kiến đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI, câu hỏi lớn nhất không còn là công nghệ này mạnh đến đâu, mà là liệu người dùng có đang phải trả giá bằng chính dữ liệu cá nhân để nuôi dưỡng tham vọng đó hay không.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#Google #AI #dữ liệu #quyền riêng tư #Gmail #Drive

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT