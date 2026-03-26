An Phú Tân: Cuộc đua tam mã và cái kết bất ngờ của liên danh thắng thầu

Hồ sơ trúng thầu sát giá của Liên danh Tiến Đạt - Long Hưng TV tại xã An Phú Tân gây chú ý khi hai "mã" còn lại trong cuộc đua bị loại sớm vì những thiếu sót về năng lực và pháp lý.

Cuộc cạnh tranh không cân sức

Văn phòng HĐND và UBND xã An Phú Tân (Vĩnh Long) vừa ban hành Quyết định số 14/QĐ-VP ngày 19/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Thi công Xây dựng mới đường đal (Từ Sơn Thị Sa Vang đến cặp đường nhựa sông Cầu Kè). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Hợp tác xã xây dựng Tiến Đạt và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Long Hưng TV.

Quyết định số 14/QĐ-VP ngày 19/03/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu có giá dự toán 2.606.855.966 đồng, thu hút 3 nhà thầu tham dự qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm: Liên danh Hưng Phong (gồm Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Xây dựng Tiến Đạt - Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Hưng Phong); Liên danh Xây dựng mới đường đal (gồm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Khởi Nghiệp - Công ty TNHH Xây dựng Thạnh Phú ) và Liên danh Hợp tác xã Xây dựng Tiến Đạt - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Long Hưng TV.

Theo Biên bản mở thầu, cuộc đua về giá diễn ra khá kịch tính khi Liên danh Hưng Phong là đơn vị chào giá thấp nhất với hơn 2,137 tỷ đồng (sau giảm giá). Tiếp đến là Liên danh Tiến Đạt – Long Hưng TV với giá hơn 2,199 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại đầy bất ngờ khi đơn vị có mức giá thấp nhất lại bị loại ngay từ bước đánh giá hồ sơ.

Lỗi trượt thầu từ những sai sót sơ đẳng

Chiếu theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 07, nguyên nhân thất bại của các nhà thầu đối thủ đến từ những thiếu sót đáng lưu ý trong công tác lập hồ sơ. Cụ thể:

Liên danh Hưng Phong: Bị đánh giá "Không đạt" ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT. Nhà thầu này đã mắc lỗi nghiêm trọng khi không cung cấp bảng khối lượng phân chia công việc chi tiết giữa các thành viên liên danh. Dù bên mời thầu đã yêu cầu làm rõ, song nhà thầu này đã không phản hồi, dẫn đến việc bị loại khỏi danh sách xét thầu.

Liên danh Xây dựng mới đường đal: Dù vượt qua bước hợp lệ nhưng nhà thầu này lại dừng bước ở giai đoạn đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Các số liệu về tài chính và tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng các tiêu chí khắt khe của E-HSMT đã đề ra.

Việc cả hai đối thủ bị loại vì lỗi hồ sơ đã tạo điều kiện cho Liên danh Tiến Đạt – Long Hưng TV trúng thầu với giá 2.199.610.000 đồng.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Đơn vị đứng đầu liên danh là Hợp tác xã xây dựng Tiến Đạt (MSDN: vn2100189419), có địa chỉ tại Xã Tam Ngãi, Vĩnh Long, thành lập năm 2015 do ông Mai Văn Sáng là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 03/2026 đơn vị này đã tham gia 39 gói thầu, trúng 15 gói với tổng giá trị hơn 12,7 tỷ đồng, địa bàn trúng thầu chủ yếu tại Vĩnh Long.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Long Hưng TV (MSDN: vn2100678522), có địa chỉ tại Ấp Long Hưng 1, Xã Hòa Minh, Tỉnh Vĩnh Long, được thành lập năm 2023, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Nghiệp. Dù mới được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu từ tháng 3/2023 nhưng đã cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Doanh nghiệp này đã tham gia 24 gói thầu và trúng tới 16 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 17 tỷ đồng.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Phân tích dưới góc độ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15), Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc nhà thầu bị loại do không làm rõ hồ sơ là đúng quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, nếu tình trạng các nhà thầu bị loại vì những lỗi cơ bản thường xuyên lặp lại tại cùng một chủ đầu tư, cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra để đảm bảo không có sự thỏa thuận ngầm hay 'quân xanh quân đỏ', nhằm bảo vệ tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rất rõ về mẫu hồ sơ và cách thức đánh giá. Việc các nhà thầu "hụt hơi" vì thiếu tài liệu năng lực tài chính hay hợp đồng tương tự cho thấy sự chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp, hoặc có thể là dấu hiệu của việc nộp hồ sơ chỉ để "đủ bộ".

Dư luận đang kỳ vọng chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND xã An Phú Tân sẽ thực hiện trách nhiệm giải trình một cách nghiêm túc, đảm bảo gói thầu thực hiện đúng tiến độ 150 ngày và chất lượng công trình phục vụ dân sinh xã nhà.