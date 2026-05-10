Ăn cá bao nhiêu lần mỗi tuần để đủ omega-3?

Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên nên ăn nhiều cá để tốt cho sức khỏe, cung cấp omega-3 nhưng thực tế ăn bao nhiêu lần và ăn như thế nào thì không phải ai cũng hiểu đúng.

Omega-3 ảnh hưởng ra sao đến cơ thể?

Không phải ngẫu nhiên mà omega-3 thường xuyên được nhắc đến trong các khuyến nghị về dinh dưỡng. Hai thành phần quan trọng nhất của nhóm chất béo này là EPA và DHA có vai trò hỗ trợ nhiều chức năng trong cơ thể.

Trước hết, omega-3 góp phần điều hòa phản ứng viêm ở mức nhẹ, từ đó giúp hệ mạch máu hoạt động ổn định hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc bổ sung đầy đủ omega-3 có thể hỗ trợ giảm triglyceride – yếu tố liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, DHA là thành phần cấu trúc quan trọng của não và võng mạc. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với trẻ em trong giai đoạn phát triển cũng như người lớn tuổi cần duy trì chức năng nhận thức. Tuy vậy, cần hiểu rằng omega-3 không phải là “giải pháp thay thế điều trị”, mà chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi nằm trong một chế độ ăn cân bằng.

Ăn cá đúng sẽ tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa BVCC

Mỗi tuần nên ăn cá bao nhiêu lần để đủ omega-3?

Omega-3 là axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất, buộc phải bổ sung từ thực phẩm hằng ngày. Trong các nguồn cung phổ biến, cá – đặc biệt là cá béo – được đánh giá cao nhờ hàm lượng dồi dào và khả năng hấp thu tốt.

Theo các khuyến nghị dinh dưỡng, người trưởng thành nên duy trì thói quen ăn cá khoảng 2–3 lần mỗi tuần, với khẩu phần mỗi lần dao động từ 85 đến 100 gram. Đây được xem là mức hợp lý để cung cấp đủ omega-3 mà không gây áp lực lên cơ thể.

Những loại cá như cá hồi, cá mòi hay cá trích thường được ưu tiên vì chứa nhiều omega-3 hơn so với các loại cá nạc. Việc đưa những thực phẩm này vào bữa ăn hàng tuần không chỉ giúp đa dạng thực đơn mà còn góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng tổng thể.

Ăn cá thế nào để vừa tốt vừa an toàn?

Dù cá mang lại nhiều lợi ích, việc tiêu thụ không kiểm soát hoặc lựa chọn không phù hợp vẫn có thể gây tác dụng ngược. Một số loại cá chứa hàm lượng thủy ngân cao nếu ăn thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Vì vậy, thay vì ăn một loại cá cố định, nên luân phiên nhiều loại cá khác nhau trong tuần. Những loại cá béo phổ biến như cá hồi, cá mòi hay cá cơm thường có hàm lượng thủy ngân thấp hơn, phù hợp để dùng thường xuyên hơn so với các loại cá lớn như cá kiếm hay cá ngừ kích thước lớn.

Ngoài ra, cách chế biến cũng quyết định không nhỏ đến giá trị dinh dưỡng của món ăn. Các phương pháp như hấp, nướng hoặc kho nhạt giúp giữ được dưỡng chất tự nhiên, trong khi chiên ngập dầu hoặc nêm nếm quá mặn có thể làm giảm lợi ích vốn có của cá.

Trong trường hợp không ăn cá, bạn vẫn có thể bổ sung omega-3 từ các nguồn thực vật như hạt chia hay hạt lanh. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa sang dạng cơ thể sử dụng hiệu quả sẽ thấp hơn so với omega-3 từ cá.

Duy trì thói quen ăn cá từ 2–3 lần mỗi tuần là cách đơn giản để bổ sung omega-3 cho cơ thể. Quan trọng hơn cả là lựa chọn loại cá phù hợp, chế biến hợp lý và kết hợp đa dạng thực phẩm để xây dựng một chế độ ăn cân bằng, bền vững.

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thái (Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội)

