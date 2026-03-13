Lần đầu ghi nhận cá mập voi bơi từ quốc gia này sang quốc gia khác

Hà Nội

Kho tri thức

Các nhà khoa học lần đầu tiên ghi nhận cá mập voi đực vượt quãng đường dài từ Nosy Be (Madagascar) đến Mahé (Seychelles) trong giai đoạn 2019 - 2025 để kiếm ăn.

Tâm Anh (TH)
Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Oryx, nhóm dự án Cá mập voi Madagascar và Hiệp hội Bảo tồn Biển Seychelles xác nhận trường hợp cá mập voi đầu tiên di chuyển giữa 2 quốc gia là Madagascar và Seychelles. Ảnh: Oryx.
Nhóm Dự án Cá mập voi Madagascar có một cơ sở dữ liệu gồm ảnh cá mập voi do nhà khoa học nghiệp dư, nhà điều hành tour du lịch và sinh viên chụp nhiều năm qua. Ảnh: Simon Pierce – some rights reserved (CC BY-NC).
Các chuyên gia đã đối chiếu chúng với những bức ảnh của Hiệp hội Bảo tồn Biển Seychelles và xác định được con cá mập voi đầu tiên bơi giữa 2 quốc gia là MD-393 Mistral. Đó là cá thể đực chưa trưởng thành, dài 4,5m, được theo dõi lần đầu vào ngày 26/11/2015, khi đang kiếm ăn ngoài khơi Nosy Be. Ảnh: Daniel Benák.
Vào năm 2019, cá thể MD-393 Mistral vẫn hoạt động tại khu vực này. Đến tháng 8/2025, nó đạt chiều dài cơ thể lên tới 6m và được chụp ảnh ở vùng biển Mahé (Seychelles). Ảnh: Erik Schlögl.
"Đây là lần đầu tiên cá mập voi từ Madagascar được bắt gặp lại ở một quốc gia khác thuộc phía tây Ấn Độ Dương", nhóm nghiên cứu chia sẻ. Ảnh: Bert Klangpremchitt.
Hành trình bơi từ Madagascar đến Seychelles với quãng đường dài khoảng 1.200 km cho thấy cá mập voi chưa trưởng thành sẵn sàng vượt chặng đường dài để kiếm ăn. Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh số lượng cá mập voi được bắt gặp ở Madagascar giảm và số lượng ở Seychelles tăng cho thấy khu vực kiếm ăn của cá mập voi có thể đang thay đổi. Ảnh: Roger de la Harpe.
Nhóm dự án Cá mập voi Madagascar và Hiệp hội Bảo tồn Biển Seychelles đang hợp tác theo dõi loài cá mập voi. Khám phá này giúp chúng ta có thêm hiểu biết về sinh thái không gian và hành vi di cư của loài này. Ảnh: Eden Katz.
Cá mập voi (Rhincodon typus) là loài cá lớn nhất thế giới, có thể dài tới 18m khi trưởng thành. Mặc dù có cơ thể to lớn nhưng cá mập voi khá hiền lành, chủ yếu ăn nhuyễn thể và sinh vật nhỏ khác. Ảnh: Bert Klangpremchitt.
Loài cá mập voi được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách nguy cấp dù có phạm vi phân bố rộng, chủ yếu ở vùng biển ấm. Biến đổi khí hậu và đại dương ấm lên có thể là nguyên nhân khiến loài này mở rộng phạm vi sinh sống sang vùng biển châu Âu. Ảnh: jonas_prowin.
Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
Tâm Anh (TH)
