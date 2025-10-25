Hà Nội

Amazon gây sốc khi tuyên bố thay thế 500.000 lao động bằng robot

Số hóa

Amazon gây sốc khi tuyên bố thay thế 500.000 lao động bằng robot

Amazon đang bước vào giai đoạn tự động hóa lớn nhất lịch sử, với kế hoạch thay thế nửa triệu nhân viên bằng robot trong thập kỷ tới để tiết kiệm hơn 12 tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Theo New York Times, Amazon chuẩn bị thay thế 500.000 lao động bằng robot trong quá trình tự động hóa tới 75% hoạt động kho vận.
Đây được xem là “bước ngoặt lao động” lớn nhất trong lịch sử công ty, khi hàng loạt vị trí bốc xếp, đóng gói và kiểm soát vận hành sẽ do máy móc đảm nhận.
Amazon kỳ vọng việc này giúp tiết kiệm 0,03 USD mỗi đơn hàng, tương đương hơn 12,6 tỷ USD chỉ trong giai đoạn 2025-2027.
Thay vì sa thải ồ ạt, hãng sẽ ngừng tuyển thêm nhân sự mới, giảm dần số lượng qua hình thức nghỉ việc tự nhiên.
Tại các trung tâm mới như Shreveport, hệ thống robot đã giúp tăng năng suất gấp đôi trong khi giảm một nửa số nhân viên.
Amazon khẳng định tự động hóa không hủy cơ hội nghề nghiệp, mà tạo ra các vị trí kỹ thuật viên robot với thu nhập cao hơn.
Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại người lao động phổ thông khó có thể thích ứng, dẫn đến nguy cơ mất việc hàng loạt.
Với hơn 1 triệu robot hoạt động toàn cầu, Amazon đang định hình lại thị trường lao động, nơi con người dần nhường chỗ cho máy móc.
