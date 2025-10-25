Amazon gây sốc khi tuyên bố thay thế 500.000 lao động bằng robot

Amazon đang bước vào giai đoạn tự động hóa lớn nhất lịch sử, với kế hoạch thay thế nửa triệu nhân viên bằng robot trong thập kỷ tới để tiết kiệm hơn 12 tỷ USD.
Mùa gió mùa, Hà Nội không chỉ có những con phố lãng đãng sương mà còn níu chân du khách bằng hương vị ấm nồng từ 7 món ăn quen mà đặc trưng của mùa lạnh.
Tại triển lãm SEMA Show 2025 ở Las Vegas, Toyota đã mang đến một phiên bản hoàn toàn khác lạ của mẫu sedan ăn khách Camry – chiếc Camry GT‑S Concept.
Tại mặt trận Pokrovsk, các đơn vị Ukraine ở đây đề nghị rút lui trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, tuy nhiên lãnh đạo Kiev lại yêu cầu giữ vững trận địa.
Mùa thu về, làng Ngân Hạnh Đằng Xung khoác áo vàng rực rỡ, khung cảnh nên thơ như tranh, mời gọi mọi người đến check-in và tận hưởng thiên nhiên.
Mừng sinh nhật tuổi 39, Tăng Thanh Hà tung loạt ảnh đơn giản mà vẫn toát lên thần thái sang trọng, nhan sắc mặn mà khó ai sánh kịp.
Ram 1500 Lowered đã hợp tác giữa Fox Factory và Direct Connection ra mắt DC650 với động cơ V-8 5.7 lít tăng áp, công suất 650 mã lực, hệ thống treo hạ thấp.
Những màn cosplay của Kiittwy luôn được người hâm mộ mong chờ bởi sự chỉn chu, tỉ mỉ trong từng chi tiết từ trang phục cho đến thần thái của cô nàng.
Trong loạt ảnh mới nhất từ chuyến du lịch ở Bali, Phương Trinh Jolie và con gái Mia khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ và vẻ ngoài giống nhau.
Mới đây trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh mẹ chồng có vẻ ngoài xinh đẹp và vô cùng trẻ trung khiến nhiều người bất ngờ.
Mới đây, hot girl Hàn Hằng đã lần đầu tiên hé lộ những khoảnh khắc đời thường, chân thật về cuộc sống 'mẹ bỉm sữa' bên con gái đầu lòng và ông xã Huyme.
Ẩn mình trên vách đá nhìn ra Địa Trung Hải, đền Mnajdra ở Malta là một trong những công trình đá cổ bí ẩn nhất thế giới, mang dấu ấn văn minh tiền sử châu Âu.
Lương Bằng Quang - Ngân 98 có chuyện tình thị phi. Mới đây, sau Ngân 98, đến lượt Lương Bằng Quang bị khởi tố, bắt tạm giam.
Bạch Huyền Trang đã cho thấy không chỉ trong những bộ cánh thời trang lộng lẫy mà ngay cả khi diện đồ thể thao, vẻ đẹp của cô vẫn vô cùng nổi bật và cuốn hút.
Bảo Khuyên Susan sở hữu nhan sắc nổi bật cùng lối xây dựng hình ảnh quyến rũ, bốc lửa, luôn biết cách làm mình trở nên khác biệt và thu hút.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi phấn khích khi được giao nhiệm vụ mà bản thân quan tâm và để dành tiền tiết kiệm.
Không chỉ có hoa giăng khắp lối, khu vườn trong biệt thự của vợ chồng Mạnh Trường còn trồng nhiều cây ăn trái lúc lỉu quả.
Trong một tấm ảnh được đăng tải gần đây, hot girl Ka Ly khiến nhiều người xao xuyến chỉ với một ánh mắt.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu H’hen Niê vừa tiết lộ, cô bị nổi mề đay sau khi sinh con gái đầu lòng.
Không cần thuốc bổ hay thực phẩm chức năng đắt tiền, 7 món ăn quen thuộc dưới đây có thể giúp tăng lưu thông máu, tan cục máu đông và bảo vệ tim mạch.
Các nhà khảo cổ đã khai quật được một đài tưởng niệm thời La Mã trong quá trình xây dựng hồ chứa nước tại Đức. Đây là một phát hiện hiếm có.