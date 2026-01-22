Nữ rapper hơn 400.000 follow bất ngờ đổi hướng sang lĩnh vực "hot girl"

RINOA - nữ rapper nổi tiếng với hơn 400.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực “hot girl”.
Vườn quốc gia Kaziranga (Ấn Độ) là một trong những vùng đất hoang dã nổi bật nhất Nam Á, nơi nhiều loài vật quý hiếm sinh sống trong cảnh thiên nhiên ngoạn mục.
Ít được biết đến như nhiều khủng long nổi tiếng khác, Suzhousaurus vẫn khiến giới khoa học chú ý bởi những đặc điểm tiến hóa đặc biệt.
Apple thay đổi chiến lược cập nhật khiến hàng trăm triệu iPhone có nguy cơ không còn được vá lỗi bảo mật nếu người dùng chậm nâng cấp iOS mới.
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quất cảnh nhộn nhịp hơn với thế độc lạ, giàu yếu tố phong thủy.
Táo giàu chất xơ, ít calo, nhưng ăn đúng thời điểm mới phát huy tác dụng giảm cân. Dưới đây là 3 khung giờ vàng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Netizen bất ngờ "dậy sóng" trước sự xuất hiện của một cô gái chơi bóng rổ với phong thái tự tin, động tác dứt khoát, không hề thua kém các VĐV chuyên nghiệp.
Á hậu Thu Ngân nhận được lời khen từ chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút ở Miss Intercontinental.
Bentley cho phép khách hàng mua xe Batur Convertible có thể tùy biến cá nhân hóa, và lần đầu tiên có một phụ nữ tự thiết kế chiếc Batur mui trần cho riêng mình.
Không để bản thân bị gắn mác "tối cổ", Mai Dora cũng nhanh chóng nhập cuộc trend "Trạm tỷ".
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão năng động, tạo được ấn tượng tốt với đối tác và phát sinh một số khoản chi tiêu.
Điểm đặc biệt của công trình là bố trí 6 không gian tiếp khách rộng lớn và chỉ có 2 phòng ngủ chính, biến ngôi nhà thành một resort tại gia đúng nghĩa.
Sống giữa rừng mưa Amazon, tộc người Shuar lưu giữ những truyền thống độc đáo và thế giới quan gắn chặt thiên nhiên.
Xuất hiện trong loạt hình ảnh mới, Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi thử nghiệm kiểu tóc mái hoàn toàn khác lạ.
Con gái “phú bà” Huyền Baby trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi mới 13 tuổi đã sở hữu chiều cao nổi bật cùng thần thái sang chảnh chuẩn tiểu thư.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Những ngày gần Tết, làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) trở thành điểm đến lý tưởng để chụp áo dài, lưu giữ vẻ đẹp hoài niệm của làng quê Bắc Bộ xưa.
Xuất hiện trong bộ ảnh mới mang tông màu trầm và không khí điện ảnh, Misthy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi “lột xác” với màu tóc sáng cá tính.
Mặt nạ gốm sứ 3.300 năm tuổi được tìm thấy ở Bahrain trong một ngôi mộ thuộc nền văn minh Dilmun.
Nổi bật giữa rừng mưa Madagascar, ếch cà chua (Dyscophus antongilii) gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc rực rỡ và tập tính phòng vệ đặc biệt.
Bánh mì heo quay bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ẩm thực Việt Nam của TasteAtlas, vượt qua phở bò và bún chả quen thuộc.