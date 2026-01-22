Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Linh Ka diện áo lộ nội y, khéo khoe vòng eo săn chắc khiến dân mạng chú ý

Cộng đồng trẻ

Linh Ka diện áo lộ nội y, khéo khoe vòng eo săn chắc khiến dân mạng chú ý

Mới đây, Linh Ka nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn trang phục mang hơi hướng sporty–chic, khéo léo để lộ phần nội y phối cùng áo khoác dáng rộng.

Thiên Anh
Xuất hiện trong loạt hình ảnh thời trang mới, Linh Ka nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn trang phục mang hơi hướng sporty–chic, khéo léo để lộ phần nội y phối cùng áo khoác dáng rộng. Điểm nhấn nổi bật nhất của set đồ chính là vòng eo thon gọn, săn chắc – chi tiết cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hình thể lẫn phong cách của nữ ca sĩ sinh năm 2002.
Xuất hiện trong loạt hình ảnh thời trang mới, Linh Ka nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn trang phục mang hơi hướng sporty–chic, khéo léo để lộ phần nội y phối cùng áo khoác dáng rộng. Điểm nhấn nổi bật nhất của set đồ chính là vòng eo thon gọn, săn chắc – chi tiết cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hình thể lẫn phong cách của nữ ca sĩ sinh năm 2002.
Trong bộ ảnh, Linh Ka kết hợp áo bra dáng tối giản cùng quần jeans ống rộng và áo khoác tông trung tính. Cách phối đồ giúp tổng thể vừa cá tính, hiện đại, vừa giữ được sự cân bằng giữa gợi cảm và thời trang.
Trong bộ ảnh, Linh Ka kết hợp áo bra dáng tối giản cùng quần jeans ống rộng và áo khoác tông trung tính. Cách phối đồ giúp tổng thể vừa cá tính, hiện đại, vừa giữ được sự cân bằng giữa gợi cảm và thời trang.
Dưới góc chụp toàn thân, vòng eo phẳng, săn chắc của Linh Ka được phô diễn tinh tế, tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động. Nhiều khán giả nhận xét, vóc dáng hiện tại của cô là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc và lối sống kỷ luật.
Dưới góc chụp toàn thân, vòng eo phẳng, săn chắc của Linh Ka được phô diễn tinh tế, tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động. Nhiều khán giả nhận xét, vóc dáng hiện tại của cô là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc và lối sống kỷ luật.
Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, thần thái của Linh Ka trong loạt ảnh cũng được đánh giá cao. Mái tóc dài nhuộm sáng, buông tự nhiên, kết hợp lối trang điểm tông nude giúp gương mặt cô trông sắc sảo, trưởng thành hơn.
Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, thần thái của Linh Ka trong loạt ảnh cũng được đánh giá cao. Mái tóc dài nhuộm sáng, buông tự nhiên, kết hợp lối trang điểm tông nude giúp gương mặt cô trông sắc sảo, trưởng thành hơn.
Biểu cảm lạnh, ánh nhìn tự tin cùng cách tạo dáng tối giản khiến bộ ảnh mang màu sắc thời trang cao cấp, khác xa hình ảnh “hot girl mạng” gắn liền với Linh Ka trong những năm đầu nổi tiếng.
Biểu cảm lạnh, ánh nhìn tự tin cùng cách tạo dáng tối giản khiến bộ ảnh mang màu sắc thời trang cao cấp, khác xa hình ảnh “hot girl mạng” gắn liền với Linh Ka trong những năm đầu nổi tiếng.
Linh Ka, tên thật Chu Diệu Linh (sinh năm 2002), là ca sĩ và người mẫu ảnh quen mặt với giới trẻ Việt Nam.
Linh Ka, tên thật Chu Diệu Linh (sinh năm 2002), là ca sĩ và người mẫu ảnh quen mặt với giới trẻ Việt Nam.
Sau khi chính thức debut con đường âm nhạc vào năm 2023 với EP CHU và MV Ghosting, Linh Ka dần khẳng định mình là một nghệ sĩ Teen Pop theo đuổi hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc.
Sau khi chính thức debut con đường âm nhạc vào năm 2023 với EP CHU và MV Ghosting, Linh Ka dần khẳng định mình là một nghệ sĩ Teen Pop theo đuổi hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc.
Đến đầu năm 2026, Linh Ka nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn về giọng hát, phong cách biểu diễn cũng như sự đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.
Đến đầu năm 2026, Linh Ka nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn về giọng hát, phong cách biểu diễn cũng như sự đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.
Song song với âm nhạc, Linh Ka còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón. Phong cách của cô ngày càng thiên về sự trưởng thành, quyến rũ và hiện đại, thể hiện rõ qua những bộ ảnh thời trang mang tinh thần năng động nhưng vẫn sang chảnh.
Song song với âm nhạc, Linh Ka còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón. Phong cách của cô ngày càng thiên về sự trưởng thành, quyến rũ và hiện đại, thể hiện rõ qua những bộ ảnh thời trang mang tinh thần năng động nhưng vẫn sang chảnh.
Việc tự tin khoe vòng eo săn chắc trong loạt ảnh mới được xem là một bước chuyển hình ảnh rõ nét, cho thấy Linh Ka đang chủ động làm mới bản thân và định vị phong cách cá nhân.
Việc tự tin khoe vòng eo săn chắc trong loạt ảnh mới được xem là một bước chuyển hình ảnh rõ nét, cho thấy Linh Ka đang chủ động làm mới bản thân và định vị phong cách cá nhân.
Thiên Anh
#Linh Ka thời trang sporty–chic #Trang phục lộ nội y #Vòng eo săn chắc #Phong cách streetwear #Ảnh hưởng mạng xã hội #Linh Ka

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT