Linh Ka diện áo lộ nội y, khéo khoe vòng eo săn chắc khiến dân mạng chú ý

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.