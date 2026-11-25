Nhắn tin, gọi điện và gửi tệp qua Internet đã trở thành nhu cầu thiết yếu, khiến các ứng dụng OTT (ứng dụng liên lạc qua Internet) như Zalo, Telegram, Messenger, Viber hay WhatsApp thu hút hàng triệu người dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng miễn phí không đồng nghĩa các nền tảng này không tạo ra doanh thu. Phía sau những cuộc trò chuyện là hệ thống máy chủ, lưu trữ đám mây và băng thông cần nguồn kinh phí lớn để duy trì. Vì vậy, các nhà phát triển đang áp dụng nhiều mô hình thương mại hóa, từ thu phí thuê bao, bán tính năng nâng cao đến quảng cáo và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.

Các ứng dụng OTT đang áp dụng nhiều mô hình kinh doanh khác nhau để tạo doanh thu từ hàng triệu người dùng.

Trong nhóm ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, Zalo là nền tảng có cách tiếp cận đáng chú ý khi từng bước thương mại hóa các quyền lợi liên quan đến lưu trữ và quản lý tài khoản. Người dùng miễn phí vẫn có thể nhắn tin, gọi điện nhưng gặp giới hạn khi sao lưu dữ liệu. Đặc biệt, việc chuyển toàn bộ hình ảnh, video, tệp đính kèm và tin nhắn thoại sang thiết bị mới có thể đòi hỏi gói lưu trữ zCloud. Dịch vụ này có giá từ 190.000 đồng/năm cho 10 GB, 490.000 đồng/năm cho 100 GB và 1,49 triệu đồng/năm cho 500 GB. Ngoài ra, Zalo còn thu tiền từ tài khoản doanh nghiệp Zalo OA và dịch vụ gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng ZNS. Chính sách giới hạn quyền lợi miễn phí cùng những tranh luận về điều khoản dữ liệu cá nhân cũng khiến nền tảng này đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều.

Trái với Zalo, Telegram lựa chọn mô hình freemium, tức duy trì đầy đủ các tính năng cơ bản và thu phí đối với nhu cầu nâng cao. Người dùng miễn phí vẫn được đồng bộ tin nhắn trên nhiều thiết bị, lưu trữ dữ liệu đám mây và gửi tệp dung lượng tối đa 2 GB. Trong khi đó, Telegram Premium có giá tham khảo 4,99 USD/tháng, cung cấp giới hạn tải tệp lên 4 GB, tốc độ tải xuống cao hơn, chuyển tin nhắn thoại thành văn bản và mở rộng khả năng quản lý kênh. Viber cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự. Ứng dụng miễn phí nhắn tin, gọi điện giữa các tài khoản nhưng kiếm tiền từ Viber Out, dịch vụ gọi đến số điện thoại thông thường, gói Viber Plus, nhãn dán trả phí và tin nhắn thương hiệu dành cho doanh nghiệp.

Trong khi Zalo thu phí một số dịch vụ lưu trữ, Messenger và WhatsApp chủ yếu khai thác quảng cáo cùng hệ sinh thái doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Messenger và WhatsApp chủ yếu khai thác hệ sinh thái kinh doanh của Meta thay vì thu tiền trực tiếp từ người dùng cá nhân. Messenger tạo doanh thu thông qua quảng cáo Click-to-Messenger, đưa khách hàng từ Facebook hoặc Instagram vào cuộc trò chuyện với doanh nghiệp, cùng các dịch vụ quảng cáo và xác thực tài khoản. WhatsApp cũng miễn phí các tính năng liên lạc cơ bản nhưng tập trung kiếm tiền từ WhatsApp Business API và quảng cáo Click-to-WhatsApp. Với mô hình API, doanh nghiệp có thể phải trả phí dựa trên số lượng và loại tin nhắn gửi đi, trong khi ứng dụng WhatsApp Business tiêu chuẩn vẫn phục vụ miễn phí nhóm kinh doanh nhỏ.

Nhìn chung, miễn phí nhắn tin không có nghĩa các ứng dụng OTT không cần nguồn thu. Mỗi nền tảng đang lựa chọn một hướng thương mại hóa riêng, tùy thuộc vào tệp khách hàng và hệ sinh thái dịch vụ. Telegram và Viber ưu tiên bán tiện ích mở rộng, Meta khai thác quảng cáo và khách hàng doanh nghiệp, còn Zalo đẩy mạnh các dịch vụ lưu trữ và tài khoản kinh doanh. Tuy nhiên, bài toán quan trọng không chỉ là kiếm tiền mà còn phải duy trì niềm tin của người dùng. Khi các nền tảng bắt đầu thu phí từ những nhu cầu thiết yếu như sao lưu dữ liệu cá nhân, ranh giới giữa dịch vụ bổ sung và quyền lợi cơ bản sẽ trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân khách hàng.