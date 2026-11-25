Vaio vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp toàn diện cho dòng laptop tầm trung cỡ nhỏ của mình mang tên Vaio F14, có mã hiệu cụ thể là VJF143.

Sự kiện ra mắt này diễn ra song song với thời điểm hãng công nghệ Nhật Bản tung ra bộ đôi laptop màn hình lớn 16 inch, qua đó hoàn thiện dải sản phẩm laptop di động thế hệ mới phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng văn phòng và doanh nhân.

Vaio F14 được làm mới và chuyển dịch sang kiến trúc Intel Wildcat Lake.

Điểm nhấn sáng giá nhất trên phiên bản Vaio F14 năm nay nằm ở việc chuyển dịch kiến trúc phần cứng từ dòng chip Raptor Lake-U cũ kỹ sang nền tảng vi xử lý Intel Wildcat Lake tiên tiến hơn.

Nhờ sự tối ưu hóa năng lượng vượt trội từ thế hệ vi xử lý mới của Intel, Vaio F14 VJF143 đạt được bước nhảy vọt đáng kinh ngạc về khả năng duy trì hoạt động bền bỉ.

Theo các bài kiểm tra phát video tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố, thiết bị có thể vận hành liên tục trong suốt 11,5 giờ đồng hồ chỉ sau một lần sạc đầy. Con số này tương đương với mức cải thiện lên tới 49% so với thế hệ tiền nhiệm, giúp giải quyết triệt để nỗi lo gián đoạn công việc của những người dùng thường xuyên phải di chuyển hoặc làm việc bên ngoài văn phòng trong thời gian dài mà không mang theo bộ sạc.

Về sức mạnh cấu hình bên trong, Vaio mang đến cho khách hàng nhiều tùy chọn phần cứng linh hoạt để phù hợp với từng mức ngân sách khác nhau. Ở phiên bản tiêu chuẩn có mức giá khởi điểm từ 29,5 triệu đồng, máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core 3 304 sở hữu 5 nhân xử lý đi kèm dung lượng RAM 8 GB và ổ cứng thể rắn SSD 512 GB.

Thời gian vận hành được tăng lên 49% với 11,5 giờ hoạt động liên tục.

Mức giá này tỏ ra dễ tiếp cận hơn đôi chút so với người anh em Vaio F16 màn hình lớn vốn có giá khởi điểm từ 31,2 triệu đồng. Đối với những người dùng đòi hỏi hiệu suất cao hơn cho các tác vụ đa nhiệm phức tạp, hãng cung cấp tùy chọn nâng cấp lên con chip Core 5 320 với mức phụ phí 3,5 triệu đồng, hoặc lựa chọn cao cấp nhất là vi xử lý Core 7 350 với khoản chi phí cộng thêm lên tới 19,5 triệu đồng.

Sự chênh lệch giá khá lớn ở phiên bản sử dụng chip Core 7 350 xuất phát từ việc nhà sản xuất đã mặc định nâng dung lượng bộ nhớ RAM lên mức 16 GB thay vì 8 GB như trên hai biến thể thấp hơn. Thậm chí, nếu người dùng muốn khai thác tối đa sức mạnh của dòng máy này, họ có thể đặt mua cấu hình kịch trần kết hợp giữa vi xử lý Core 7 350, dung lượng RAM 32 GB cùng không gian lưu trữ SSD 1 TB. Tuy nhiên, cấu hình mạnh mẽ nhất này sẽ đẩy giá của chiếc laptop lên mức 63,5 triệu đồng.

Trải nghiệm thị giác và khả năng kết nối ngoại vi trên Vaio F14 VJF143 cũng được chăm chút kỹ lưỡng nhằm giữ vững bản sắc thực dụng đặc trưng của các dòng máy tính Nhật Bản.

Vaio F14 VJF143 được xem như là lựa chọn giá cả dễ tiếp cận hơn so với F16.

Toàn bộ các phiên bản cấu hình đều sử dụng chung tấm nền màn hình IPS có độ phân giải Full HD 1080p cùng tỷ lệ khung hình truyền thống 16:9, đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét và góc nhìn rộng rãi cho công việc hàng ngày. Ngoài ra, người mua cũng có thể tự do thể hiện cá tính thông qua ba tùy chọn màu sắc thanh lịch bao gồm xanh Navy Blue, vàng Satin Gold và bạc Satin Silver.

Dù sở hữu thân hình gọn gàng với trọng lượng chỉ 1,32 kg và kích thước tổng thể ba chiều lần lượt là 322,9 mm chiều dài, 221,5 mm chiều rộng cùng độ dày dao động từ 19,5 đến 19,7 mm, chiếc máy vẫn được tích hợp đầy đủ các cổng giao tiếp vật lý cần thiết. Cụ thể, người dùng sẽ tìm thấy trên cạnh máy cổng mạng dây Gigabit Ethernet tốc độ cao, cổng xuất hình ảnh HDMI, hai cổng USB 3.2 Gen 1 Type A truyền thống cùng bộ đôi cổng USB 4 hiện đại hỗ trợ truyền tải dữ liệu siêu tốc.