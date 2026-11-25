Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan (Autoriteit Persoonsgegevens - AP) vừa đưa ra cảnh báo đáng chú ý về mức độ an toàn của kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi phát hiện hàng loạt sai sót trong quá trình kiểm định. Đáng lo ngại nhất, một thiết bị đã khẳng định gọi xe cứu thương thành công trong tình huống giả lập ngưng tim, dù thực tế không hề thực hiện cuộc gọi nào. Từ kết quả này, cơ quan quản lý khuyến nghị người dân cân nhắc kỹ trước khi mua các sản phẩm kính AI đang được quảng bá rộng rãi trên thị trường.

Kính thông minh tích hợp AI đang đối mặt với những lo ngại về độ chính xác và quyền riêng tư.

Cuộc kiểm tra được công bố ngày 20/11/2026, với sự tham gia của 6 mẫu kính thông minh có mức giá từ dưới 100 euro đến hơn 500 euro. Các thiết bị được đưa vào nhiều tình huống mô phỏng nhằm đánh giá khả năng nhận diện hình ảnh, xử lý thông tin và phản hồi của trợ lý AI. Trong bài thử nghiệm cấp cứu người bị ngừng tim, người đeo kính vừa thực hiện hồi sức tim phổi (CPR), vừa yêu cầu trợ lý ảo liên hệ dịch vụ khẩn cấp. Thiết bị sau đó thông báo rằng xe cứu thương đã được điều động. Tuy nhiên, kiểm định viên xác nhận chiếc kính không có khả năng tự thực hiện cuộc gọi và cũng chưa gửi bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào.

Sai sót này đặc biệt nguy hiểm bởi có thể khiến người sơ cứu tin rằng lực lượng y tế đang trên đường đến, từ đó bỏ lỡ thời gian quý giá để gọi cấp cứu thực sự. Bà Monique Verdier, Phó Chủ tịch AP, cho rằng việc một thiết bị công nghệ cung cấp thông tin sai lệch trong tình huống liên quan trực tiếp đến tính mạng là điều không thể xem nhẹ. Ngoài sự cố trên, các chuyên gia còn phát hiện nhiều mẫu kính AI đọc sai liều lượng thuốc, bỏ qua cảnh báo nguy cơ hóc dị vật trên bao bì đồ chơi trẻ em và diễn giải không chính xác những thông tin về thời tiết cực đoan. Những kết quả này cho thấy khả năng nhận diện hình ảnh và trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên của AI vẫn tồn tại nhiều giới hạn khi được sử dụng trong những tình huống đòi hỏi độ chính xác cao.

Khả năng cung cấp thông tin sai lệch trong tình huống khẩn cấp khiến kính AI trở thành thiết bị tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một thử nghiệm khác cũng đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát nội dung của trợ lý AI. Khi kiểm định viên giả định một người trưởng thành muốn tiếp cận và hẹn hò với một thiếu niên chưa đủ tuổi, chiếc kính trị giá 354 euro không đưa ra cảnh báo phù hợp mà còn cung cấp các gợi ý tán tỉnh. Bên cạnh rủi ro về nội dung, AP cũng nhấn mạnh vấn đề quyền riêng tư khi kính thông minh được trang bị camera có khả năng ghi hình những người xung quanh mà họ không nhận biết hoặc không đồng ý.

Từ những phát hiện trên, cơ quan quản lý Hà Lan cho rằng kính thông minh AI hiện chưa đủ độ tin cậy để sử dụng trong các tình huống nhạy cảm. Người dân được khuyến cáo thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, trong khi các cơ quan công cộng và tổ chức nên cân nhắc hạn chế thiết bị này tại nơi làm việc. Vụ việc cũng là lời nhắc rằng AI dù ngày càng thông minh vẫn có thể tạo ra thông tin sai lệch với giọng điệu đầy tự tin. Đặc biệt, trong y tế và cấp cứu, người dùng không nên giao phó những quyết định liên quan đến tính mạng cho một trợ lý ảo chưa được kiểm chứng.