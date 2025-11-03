Hà Nội

Chiếc bình gốm La Mã hình bò tót hé lộ nghi lễ chôn cất kỳ bí

Kho tri thức

Chiếc bình gốm mô phỏng bò tót nằm co chân, đầu hướng về người nhìn được phát hiện trong mộ táng cổ. có thể liên quan đến nghi lễ và biểu tượng sức mạnh.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Nghĩa trang Frontovoye 3, nằm gần Sevastopol (là một thành phố cảng nằm về phía tây nam bán đảo Krym ở phía bắc Biển Đen) đã thu hút sự chú ý của giới khảo cổ học trong những năm gần đây, với những phát hiện khảo cổ quan trọng. Ảnh: @Viện Kurchatov.
Tại đây, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã khai quật được 332 ngôi mộ cổ. Trong số đó, có 328 ngôi mộ có niên đại từ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Viện Kurchatov.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại nghĩa trang Frontovoye 3 này, các chuyên gia đến từ Viện Kurchatov của Nga bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Viện Kurchatov.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một chiếc bình hình bò tót đực độc đáo. Ảnh: @Viện Kurchatov.
Ước tính hiện vật này có niên đại từ thời La Mã cổ đại (khoảng cuối thế kỷ thứ 1 - đầu thế kỷ 5 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Viện Kurchatov.
Chiếc bình gốm được thiết kế theo hình dáng một con bò tót đực: con vật nằm co chân dưới bình, đầu hướng về phía người xem. Thân bình được cách điệu, khuôn mặt được khắc họa chi tiết sắc sảo. Ảnh: @Viện Kurchatov.
Bên dưới là một đế hình chữ nhật. Các nhà khảo cổ học tin rằng, tư thế này tượng trưng cho con bò đực trước khi hiến tế, và đế bình có thể là một loại bàn thờ. Ảnh: @Viện Kurchatov.
Các nhà khảo cổ tin rằng, hiện vật độc đáo này mang ý nghĩa nghi lễ và có thể có nguồn gốc từ Anatolia. Ảnh: @Viện Kurchatov.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Chiếc bình #gốm #bò tót #La Mã #cổ đại

