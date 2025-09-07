Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến mở tiệc thôi nôi cho con gái

Giải trí

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến mở tiệc thôi nôi cho con gái

Võ Hoàng Yến mở tiệc thôi nôi cho con gái. Người đẹp cho biết, vợ chồng cô thấy may mắn khi ái nữ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của nhiều người.

Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Võ Hoàng Yến)
Bữa tiệc là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu con gái cưng Nubi của Võ Hoàng Yến đã tròn một tuổi.
Bữa tiệc là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu con gái cưng Nubi của Võ Hoàng Yến đã tròn một tuổi.
Bé Nubi diện chiếc váy vàng khoe vẻ ngoài xinh xắn trong tiệc thôi nôi.
Bé Nubi diện chiếc váy vàng khoe vẻ ngoài xinh xắn trong tiệc thôi nôi.
Võ Hoàng Yến cho biết, vợ chồng cô thấy may mắn khi ái nữ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của nhiều người.
Võ Hoàng Yến cho biết, vợ chồng cô thấy may mắn khi ái nữ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của nhiều người.
Võ Hoàng Yến bày tỏ: "Mong rằng sau này, dù đi đến đâu, con gái nhỏ của ba mẹ cũng luôn cảm nhận được tình yêu, sự chở che và niềm hạnh phúc như hôm nay".
Võ Hoàng Yến bày tỏ: "Mong rằng sau này, dù đi đến đâu, con gái nhỏ của ba mẹ cũng luôn cảm nhận được tình yêu, sự chở che và niềm hạnh phúc như hôm nay".
Nữ người mẫu còn nhắn nhủ ái nữ: "Chúc con luôn khỏe mạnh để tự tin bước đi trên con đường của mình. Chúc con luôn giữ được nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng và tâm hồn nhân hậu".
Nữ người mẫu còn nhắn nhủ ái nữ: "Chúc con luôn khỏe mạnh để tự tin bước đi trên con đường của mình. Chúc con luôn giữ được nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng và tâm hồn nhân hậu".
Võ Hoàng Yến mang bầu con gái đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF). Cô chia sẻ trên Saostar, quá trình trữ trứng, tạo phôi, cấy phôi diễn ra êm đẹp.
Võ Hoàng Yến mang bầu con gái đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF). Cô chia sẻ trên Saostar, quá trình trữ trứng, tạo phôi, cấy phôi diễn ra êm đẹp.
Sau khi mang thai, nữ người mẫu tổ chức hôn lễ ở Mỹ.
Sau khi mang thai, nữ người mẫu tổ chức hôn lễ ở Mỹ.
Trước khi kết hôn, Võ Hoàng Yến và bạn đời có 5 năm hẹn hò. Cả hai tình cờ quen biết khi dự bữa tiệc của một người bạn. Cuối năm 2023, Võ Hoàng Yến cầu hôn nửa kia khi cả hai du lịch Thái Lan.
Trước khi kết hôn, Võ Hoàng Yến và bạn đời có 5 năm hẹn hò. Cả hai tình cờ quen biết khi dự bữa tiệc của một người bạn. Cuối năm 2023, Võ Hoàng Yến cầu hôn nửa kia khi cả hai du lịch Thái Lan.
Võ Hoàng Yến về Việt Nam sinh con gái đầu lòng sau thời gian dưỡng thai ở Mỹ.
Võ Hoàng Yến về Việt Nam sinh con gái đầu lòng sau thời gian dưỡng thai ở Mỹ.
Cuối tháng 6/2025, Võ Hoàng Yến đưa con gái sang Mỹ thăm gia đình chồng.
Cuối tháng 6/2025, Võ Hoàng Yến đưa con gái sang Mỹ thăm gia đình chồng.
Trong chuyến du lịch biển cùng con gái Nubi ở Mỹ vào tháng 8/2025, chân dài sinh năm 1988 gây chú ý khi diện bikini khoe trọn vóc dáng gợi cảm.
Trong chuyến du lịch biển cùng con gái Nubi ở Mỹ vào tháng 8/2025, chân dài sinh năm 1988 gây chú ý khi diện bikini khoe trọn vóc dáng gợi cảm.
Thu Cúc (Tổng hợp, Ảnh: FB Võ Hoàng Yến)
#Siêu mẫu Võ Hoàng Yến #Võ Hoàng Yến #người mẫu Võ Hoàng Yến #con gái Võ Hoàng Yến #chồng Võ Hoàng Yến

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT