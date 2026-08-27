90% khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh vào năm nay

Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus vừa thông báo, nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu trong ngày đã đạt mức cao kỷ lục khi hiện tượng El Nino bổ sung thêm nhiệt.

Theo Dịch vụ Biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, vào thứ Bảy (22/8), nhiệt độ trung bình bề mặt biển (SST) toàn cầu trong ngày đã nóng hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi bắt đầu ghi nhận vào năm 1979.

"Kỷ lục này là một tín hiệu rõ ràng nữa cho thấy đại dương đang chịu áp lực ngày càng lớn," bà Samantha Burgess, Giám đốc chiến lược về khí hậu của Copernicus, cho biết.

"El Nino đang bổ sung nhiệt vào hệ thống, nhưng điều này diễn ra trên nền tảng của hàng thập kỷ ấm lên do con người gây ra. Khi nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng, rủi ro đối với các hệ sinh thái biển và cộng đồng ven biển cũng gia tăng." - bà nói thêm.

Đại dương chịu áp lực chưa từng có từ hiện tượng El Nino

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng của một "Siêu El Nino lịch sử" có khả năng gây ra khủng hoảng nhân đạo và có thể đẩy hệ sinh thái khí hậu vốn đã căng thẳng vượt qua ngưỡng nguy hiểm.

Copernicus ước tính SST toàn cầu bằng cách sử dụng các vệ tinh có cảm biến đo nhiệt độ. Các dữ liệu này cho thấy SST đã đạt 21,1 độ C (69,98 độ F) vào thứ Bảy, vượt qua mức cao trước đó là 21,09 độ C (69,96 độ F), được ghi nhận vào năm 2024, năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Nhiệt độ trung bình bề mặt biển đã tăng vượt mọi kỷ lục trong tháng 7.

Các kỷ lục năm 2024 chịu tác động bởi El Nino vốn chỉ vừa chạm ngưỡng "siêu" nên chưa cực đoan như dự báo lần này. Nhiệt độ SST mới nhất đặc biệt gây chú ý vì hiếm khi có mức cao kỷ lục trong ngày vào thời điểm muộn như vậy trong năm.

Copernicus lưu ý rằng kỷ lục này phù hợp với xu hướng ấm lên dài hạn và sự xuất hiện của một sự kiện El Nino cực đoan.

Đại dương ấm lên đồng nghĩa với việc mực nước biển dâng cao hơn và nguy cơ xảy ra các đợt sóng nhiệt biển cũng tăng lên. Đại dương ấm lên cũng tác động đến hệ thống thời tiết của chúng ta và thúc đẩy hiện tượng ấm lên toàn cầu, dẫn đến đại dương càng nóng hơn.

Điều kiện El Nino vẫn đang tiếp tục gia tăng, và chúng ta sẽ chưa biết đầy đủ mức độ ảnh hưởng cho đến cuối năm nay và năm sau. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí hậu của Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ dự báo có hơn 90% khả năng xuất hiện điều kiện El Nino rất mạnh vào mùa thu và mùa đông.

Thế giới sẽ phải hứng chịu các diễn biến thời tiết cực đoan khó lường hơn do đợt "Siêu El Nino lịch sử".

Tuần trước, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) cũng thông báo rằng El Nino năm nay sẽ là lớn nhất kể từ thế kỷ 19.

"Chúng ta cần phải rõ ràng rằng đây là một sự kiện chưa từng có. Tôi chưa từng thấy tín hiệu El Nino nào mạnh như vậy trong các dự báo của chúng tôi." - ông Adam Scaife, trưởng bộ phận dự báo dài hạn của Met Office cho biết trong một tuyên bố ngày 21/8.

Một đợt El Nino mạnh không hẳn sẽ tạo ra các diễn biến thời tiết khắc nghiệt hơn hoặc các tác động khác, nhưng rủi ro sẽ cao hơn. Met Office lưu ý rằng mưa mùa hè ở Ấn Độ, một trong những kiểu thời tiết khu vực bị ảnh hưởng bởi El Nino, hiện đang ghi nhận lượng mưa "thấp hơn nhiều" so với mức bình thường.