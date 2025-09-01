8 điểm đến lịch sử nổi tiếng cho du khách quốc tế tới Việt Nam dịp 2/9

Những địa danh này không chỉ ghi dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng mà còn là trải nghiệm sâu sắc cho du khách yêu thích tìm hiểu quá khứ và văn hóa Việt Nam.

TP HCM

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Ảnh VnTrip

Bảo tàng lưu giữ những hình ảnh chân thực nhất về hậu quả chiến tranh, đặc biệt là thảm họa chất độc da cam. Nơi đây còn trưng bày bộ sưu tập vũ khí, máy bay và các hiện vật quân sự từng được sử dụng trong các cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

Dinh Độc Lập

Ảnh VnTrip

Biểu tượng lịch sử của TP HCM, đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1975. Công trình được bảo tồn nguyên vẹn với nội thất và các phòng tác chiến cổ, mở cửa phục vụ khách tham quan với nhiều ngôn ngữ hướng dẫn.

Địa đạo Củ Chi

Ảnh crystalbay

Hệ thống đường hầm dài hàng trăm km, sâu tới 8 mét dưới lòng đất, từng là căn cứ chiến đấu quan trọng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Một phần địa đạo được giữ nguyên để du khách tham quan, trải nghiệm cuộc sống trong lòng đất thời chiến tranh.

Quảng Ngãi

Khu chứng tích Sơn Mỹ

Nơi ghi nhớ vụ thảm sát Mỹ Lai với bảo tàng và tượng đài đầy xúc động. Hiện nay, Sơn Mỹ là vùng đất bình yên với các tour du lịch sông nước và ẩm thực đặc sắc bên bãi biển gần đó. Khu vực còn gần với đảo Lý Sơn nổi tiếng.

Quảng Trị

Khu Phi quân sự (DMZ)

Ranh giới phân chia hai miền Bắc – Nam Việt Nam từ 1954 đến 1976, nơi tập trung nhiều điểm chiến lược quan trọng như căn cứ Khe Sanh, tiền đồn Thủy quân Lục chiến Mỹ, sân bay Tà Cơn với nhiều tàn tích máy bay, xe tăng còn sót lại.

Địa đạo Vĩnh Mốc

Ảnh luhanhvietnam

Hệ thống đường hầm từng là nơi trú ẩn của 90 gia đình trong thời kỳ bom đạn ác liệt từ 1966 đến 1972. Địa đạo còn lưu giữ phòng bếp, giếng nước, nhà hộ sinh – nơi đã chứng kiến 17 trẻ em chào đời trong lòng đất. Du khách có thể tham quan kết hợp với DMZ.

Hà Nội

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Mới được di dời về vị trí rộng rãi từ cuối năm 2024, bảo tàng hiện trưng bày hơn 150.000 hiện vật, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia như máy bay MiG-21, xe tăng tấn công Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 và các tư liệu quý về chiến dịch Hồ Chí Minh.

Nhà tù Hỏa Lò

Ảnh Thu Hiền

Được xây dựng từ thế kỷ 19, nhà tù từng giam giữ nhiều tù binh Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain. Hiện nay, nhà tù một phần được bảo tồn và trở thành bảo tàng với các hiện vật và câu chuyện gắn liền với lịch sử chiến tranh.