Nhà Khoa học

72 nữ khoa học gia được vinh danh trên Tháp Eiffel sau 130 năm

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tháp Eiffel lưu danh 72 nữ khoa học gia xuất chúng, khẳng định vị thế phụ nữ trong khoa học toàn cầu.

Theo Anh Tuấn/VOV

Một báo cáo được gửi lên chính quyền thành phố Paris ngày 5/9, đã đề xuất bổ sung thêm tên của 72 nữ khoa học gia lên Tháp Eiffel. Ủy ban phụ trách dự án nhấn mạnh mục tiêu của việc khắc tên là “làm nổi bật vai trò lịch sử của phụ nữ trong khoa học và công nghệ”. Đây được coi là hạnh động “bù đắp thiếu sót” của chính quyền thành phố Paris khi trước đây chưa cân nhắc đến những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và vấn đề bình đẳng giới.

Khi Tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1889, ông Gustave Eiffel đã cho khắc tên của 72 nhà khoa học nổi bật nhất của Pháp lên bức phù điêu lớn ở tầng hai, với các chữ cái màu vàng cao 60 cm - Ảnh: Le Parisien

Trên mạng xã hội, Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo khẳng định sự ủng hộ đối với dự án này và bày tỏ sự vui mừng khi các nhà khoa học xuất sắc, cả nam lẫn nữ, đều được ghi danh cùng vị trí và kiểu chữ.

Theo đề xuất, tên của 72 nữ khoa học gia Pháp sẽ được khắc lên phần phù điêu bên ngoài tầng hai của tháp Eiffel, tại vị trí hiện đang vinh danh 72 nhà khoa học nam, theo đúng phong cách thẩm mỹ của kiến trúc sư Gustave Eiffel, cha đẻ của công trình nổi tiếng thế giới này.

Tên của 72 nữ khoa học gia Pháp sẽ được khắc lên phần phù điêu bên ngoài tầng hai của tháp Eiffel, tại vị trí hiện đang vinh danh 72 nhà khoa học nam, theo đúng phong cách thẩm mỹ của kiến trúc sư Gustave Eiffel - Ảnh: X

Khi Tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1889, ông Gustave Eiffel đã cho khắc tên của 72 nhà khoa học nổi bật nhất của Pháp lên bức phù điêu lớn ở tầng hai, với các chữ cái màu vàng cao 60 cm. Những cá nhân được vinh danh bao gồm các nhà hóa học như Lavoisier và Chaptal, nhà công nghiệp Schneider, các nhà thiên văn học Arago và Laplace, nhà vật lý Ampère, nhà tự nhiên học Cuvier, cùng với Daguerre – người phát minh ra nhiếp ảnh. Tuy nhiên, trong danh sách này không có tên của bất kỳ nữ khoa học gia nào, mặc dù những đóng góp của các nhà khoa học nữ, tiêu biểu là công trình của nhà toán học Sophie Germain, đã được ghi nhận vào thời điểm đó.

