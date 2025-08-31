6 loại hoa màu đỏ "gọi tiền bạc" vào nhà

Sự hiện diện của hoa màu đỏ trong không gian sống, đặc biệt là phòng khách - nơi tập trung sinh hoạt của cả nhà sẽ thu hút vận may.

Trong phong thủy Á Đông, màu đỏ luôn được xem là gam màu tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Nhiều gia đình thường trưng bày hoa đỏ trong nhà để thu hút năng lượng tích cực, đồng thời cầu mong tiền bạc, tài lộc dồi dào.

Dưới đây là những loại hoa màu đỏ được yêu thích để trang trí nhà cửa, giúp gia chủ đón vận may và tiền bạc.

Hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên với sắc đỏ rực rỡ, được ví như loài hoa của sự thành công và thăng tiến. Trong phong thủy, loại hoa này tượng trưng cho may mắn, giàu sang và thường được đặt ở phòng khách hoặc bàn làm việc để mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Đặc biệt, vào dịp Tết, trạng nguyên được nhiều gia đình lựa chọn với mong ước năm mới phát tài phát lộc.

Hoa mẫu đơn đỏ

Được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa", mẫu đơn đỏ là biểu tượng của phú quý và vinh hoa. Hoa mẫu đơn cũng là biểu tượng của sự phú quý và quyền lực. Những bông mẫu đơn đỏ không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang ý nghĩa thu hút tiền tài, hạnh phúc viên mãn.

Trong phong thủy, hoa mẫu đơn đỏ đặt ở phòng khách hoặc hướng Tây Nam sẽ thu hút tài lộc và danh tiếng. Với người kinh doanh, trưng mẫu đơn đỏ trong nhà hay văn phòng giúp việc làm ăn thuận lợi, công danh rộng mở.

Hoa thược dược

Theo quan niệm Á Đông, hoa thược dược màu đỏ hoặc hồng đậm tượng trưng cho sự may mắn, phú quý và thịnh vượng. Khi đặt trong phòng khách, thược dược giúp thu hút năng lượng tích cực, mang lại tài lộc và cơ hội thuận lợi cho gia chủ.

Màu sắc tươi sáng của loài hoa này được xem là “chìa khóa” kích hoạt nguồn khí tốt, giúp gia đình làm ăn phát đạt, công việc hanh thông.

Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ tượng trưng cho sự sung túc và bền vững. Loài hoa này thường được đặt ở cửa ra vào để chào đón năng lượng tích cực.

Theo quan niệm dân gian, đỗ quyên đỏ giúp xua đuổi tà khí, bảo vệ tài sản và mang lại sự ổn định tài chính cho gia đình.

Hoa đồng tiền đỏ

Đúng như tên gọi, hoa đồng tiền tượng trưng cho sự tài lộc và sung túc. Đặc biệt, hoa đồng tiền đỏ càng mang lại ý nghĩa mạnh mẽ về tiền bạc dồi dào, công việc thuận lợi.

Loài hoa này thường được nhiều người lựa chọn trưng bày dịp Tết Nguyên đán hay những dịp quan trọng để cầu mong một năm mới đầy may mắn.

Hoa dạ yến thảo đỏ

Dạ yến thảo đỏ có sức sống mạnh mẽ, tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên định. Trong phong thủy, loài hoa này được cho là có khả năng thu hút vận khí tốt, mang đến sự thịnh vượng và tài lộc.

Chậu dạ yến thảo đỏ đặt ở ban công hay trước cửa nhà không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp gia chủ “hút tài hút lộc”.

