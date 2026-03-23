Zalo tiếp tục dẫn đầu ứng dụng di động Việt Nam

Số hóa - Xe

Zalo tiếp tục dẫn đầu ứng dụng di động Việt Nam

Bất chấp lùm xùm xác thực tài khoản, Zalo vẫn là ứng dụng được dùng nhiều nhất tại Việt Nam với tỷ lệ sử dụng vượt xa Facebook và TikTok.

Thiên Trang (TH)
Báo cáo “Vietnam mobile app popularity 2026” của Q&amp;Me cho thấy Zalo đứng đầu danh sách ứng dụng phổ biến nhất. Tỷ lệ sử dụng đạt 98%, vượt qua Facebook, Messenger và TikTok.
Báo cáo “Vietnam mobile app popularity 2026” của Q&Me cho thấy Zalo đứng đầu danh sách ứng dụng phổ biến nhất. Tỷ lệ sử dụng đạt 98%, vượt qua Facebook, Messenger và TikTok.
Facebook ghi nhận 91% người dùng, Messenger 88% và TikTok 82%. YouTube chỉ đạt 71%, xếp sau Zalo về độ phủ sóng.
Facebook ghi nhận 91% người dùng, Messenger 88% và TikTok 82%. YouTube chỉ đạt 71%, xếp sau Zalo về độ phủ sóng.
Các ứng dụng khác trong top 10 gồm Shopee, Google Maps, Grab, Instagram và MoMo. Đây đều là những nền tảng phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày.
Các ứng dụng khác trong top 10 gồm Shopee, Google Maps, Grab, Instagram và MoMo. Đây đều là những nền tảng phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày.
Đáng chú ý, 100% nữ giới tham gia khảo sát cho biết Zalo là ứng dụng họ dùng nhiều nhất. Trong khi đó, nam giới cũng ưu tiên Zalo với tỷ lệ 96%.
Đáng chú ý, 100% nữ giới tham gia khảo sát cho biết Zalo là ứng dụng họ dùng nhiều nhất. Trong khi đó, nam giới cũng ưu tiên Zalo với tỷ lệ 96%.
Ở nhóm người dùng từ 27 tuổi trở lên, Zalo đạt 99% tỷ lệ sử dụng. Với Gen Z dưới 26 tuổi, nền tảng vẫn giữ sức hút mạnh mẽ với 96%.
Ở nhóm người dùng từ 27 tuổi trở lên, Zalo đạt 99% tỷ lệ sử dụng. Với Gen Z dưới 26 tuổi, nền tảng vẫn giữ sức hút mạnh mẽ với 96%.
Zalo chiếm 15,7% tổng thời lượng sử dụng trong nhóm ứng dụng nhắn tin/gọi điện. Con số này gấp đôi Messenger, vốn chỉ đạt 6%.
Zalo chiếm 15,7% tổng thời lượng sử dụng trong nhóm ứng dụng nhắn tin/gọi điện. Con số này gấp đôi Messenger, vốn chỉ đạt 6%.
Trong năm 2025, Zalo đã dẫn đầu tuyệt đối cả về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích. Nó vượt qua nhiều ứng dụng quốc tế như WhatsApp hay Telegram.
Trong năm 2025, Zalo đã dẫn đầu tuyệt đối cả về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích. Nó vượt qua nhiều ứng dụng quốc tế như WhatsApp hay Telegram.
Báo cáo mới nhất khẳng định Zalo vẫn là phương thức liên lạc chủ chốt của người Việt. Bất chấp tranh cãi, ứng dụng này giữ vững vị thế số một tại thị trường nội địa.s
Báo cáo mới nhất khẳng định Zalo vẫn là phương thức liên lạc chủ chốt của người Việt. Bất chấp tranh cãi, ứng dụng này giữ vững vị thế số một tại thị trường nội địa.s
Thiên Trang (TH)
