5 ứng dụng Android khiến pin hao nhanh bất ngờ

Nhiều ứng dụng chạy nền âm thầm “ngốn” pin Android, chỉ cần vô hiệu hóa chúng, thời lượng pin có thể cải thiện rõ rệt.

Nhiều người dùng Android than phiền pin tụt nhanh qua đêm dù không sử dụng máy. Nguyên nhân chính lại đến từ các ứng dụng chạy nền.
Cây bút Pankil Shah đã thử nghiệm trên Pixel 9 và OnePlus Open. Kết quả cho thấy pin cải thiện rõ rệt sau khi hạn chế một số ứng dụng. (Ảnh:MakeUseOf)
Trên Pixel, ba thủ phạm lớn nhất là Google Play Store, Settings Services và ứng dụng Google. Chúng chiếm nhiều phút chạy nền dù hầu như không sáng màn hình.
Trên OnePlus, Spotify và Messenger là những ứng dụng tiêu tốn pin nền nhiều nhất. Việc chặn hoạt động nền giúp máy duy trì pin tốt hơn.
Sau khi vô hiệu hóa 5 ứng dụng này, mức pin buổi sáng tăng từ 65–70% lên 80–90%. Đây là sự cải thiện đáng kể trong trải nghiệm thực tế.(Ảnh:MakeUseOf)
Ngoài ra, nghiên cứu của Elevate chỉ ra Netflix, TikTok, Facebook và Instagram cũng là những “kẻ ngốn pin” phổ biến. Người dùng nên cân nhắc hạn chế chúng.
Trên iPhone, Google Photos cũng gây hao pin nền. Giải pháp là tắt tính năng Background App Refresh trong phần cài đặt.Nhìn chung, việc kiểm soát hoạt động chạy nền giúp kéo dài thời lượng pin.
Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để tối ưu hóa thiết bị Android.
Bài liên quan

OpenAI bất ngờ khai tử Sora

OpenAI đột ngột đóng cửa công cụ tạo video Sora chỉ sau 4 tháng ra mắt, khiến thỏa thuận 1 tỷ USD với Disney tan vỡ và cộng đồng AI ngỡ ngàng.