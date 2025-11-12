Hà Nội

5 tờ tiền giấy đang lưu hành tại Việt Nam

Kinh doanh

Bên cạnh tiền polymer, Việt Nam vẫn còn lưu hành số tờ tiền giấy cotton phát hành trước đây.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng lần đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành vào năm 1989, trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đổi mới kinh tế. Ảnh: Internet
Tờ 1.000 đồng kích thước 134mm x 65mm, mặt trước in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau in hình người lao động cưỡi voi khai thác gỗ ở Tây Nguyên. Ảnh: Internet
Dù giá trị nhỏ, tờ 1.000 đồng vẫn giữ vai trò quan trọng trong lưu thông, đặc biệt ở các giao dịch nhỏ, chợ dân sinh hay khu vực nông thôn. Ảnh: Vietnamnet
Tờ tiền 2.000 đồng được phát hành cùng ngày với tờ 1.000 đồng, kích thước 134mm x 65mm. Ảnh: Tiền Seri đẹp
Mặt sau của tờ 2.000 đồng in hình xưởng dệt tại Nhà máy dệt Nam Định, trong đó có các nữ công nhân đang làm việc. Ảnh: Internet
Tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng phát hành năm 1993, màu xanh lơ sẫm. Ảnh: Internet
Mặt sau của tờ tiền in hình ảnh thủy điện Trị An. Ảnh: Internet
Tờ tiền 500 đồng từng là một phần không thể thiếu trong ví tiền của người dân, nhưng hiện nay trở nên "vô dụng" trong các giao dịch nhỏ lẻ. Ảnh: Tiền phong
Tờ 500 đồng phát hành năm 1989, kích thước 130mm x 65mm, màu đỏ cánh sen. Ảnh: Tiền phong
Tờ tiền 200 đồng vẫn đang lưu hành nhưng không còn được sử dụng phổ biến trong các giao dịch hàng ngày vì giá trị quá thấp. Ảnh: Người lao động
