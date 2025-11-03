Hà Nội

Kinh doanh

Túi đựng củi hơn 15 triệu đồng/chiếc, có tiền cũng khó mua

Mẫu túi xách được làm từ da bò, chế tác bằng kỹ thuật truyền thống, chất liệu tự nhiên và tay nghề thủ công điêu luyện.

Hoàng Minh (theo Ralphlauren)

Ở xứ lạnh, túi đựng củi là vật dụng quen thuộc được thiết kế chuyên dụng để mang và cất giữ củi. Loại túi này thường được sử dụng cho các hoạt động ngoài trời như cắm trại, dã ngoại.

Thương hiệu thời trang Ralph Lauren vừa trình làng mẫu túi đựng củi với thiết kế thời thượng đẹp mắt. Tuy nhiên, chiếc túi có giá lên tới 595 USD (tương đương hơn 15 triệu đồng) khiến nhiều người kinh ngạc. Tại một gian hàng flagship của hãng tại Trung Quốc, giá bán của mẫu túi này còn lên đến 5390 NDT (hơn 19 triệu đồng).

tui-xach1.jpg
Mẫu túi đựng củi giá 595 USD. Ảnh chụp màn hình

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, đây là chiếc túi phiên bản giới hạn, làm từ chất liệu da lộn, màu đen tối giản, có quai xách tiện dụng. Da bò được hoàn thiện bằng phương pháp truyền thống tại một xưởng thuộc da lâu đời ở Minnesota. Túi gồm hai bộ quai xách. Miếng da vá nổi logo Double RL Ranch ở mặt trước. Đinh tán màu đồng cổ.

Ngoài đựng củi, người dùng túi có thể tự do kết hợp và sử dụng theo nhu cầu cá nhân

tui-xach3jpg.jpg
tui-xach4jpg.jpg
Đinh tán màu đồng cổ. Ảnh: Ralphlauren

Tuy nhiên, với thiết kế dạng hở, người dùng khó có thể dùng mẫu túi này như túi xách đựng đồ cá nhân thông thường. Bởi, những món đồ bên trong như điện thoại hay chìa khóa có thể rơi ra ngoài bất kỳ lúc nào.

Mẫu túi xách phiên bản giới hạn thuộc bộ sưu tập mùa thu 2025 của Ralph Lauren, được lên kệ từ ngày 3/9/2025 cho đến khi hết hàng.

