4 vết bớt Đức Phật đánh dấu, dự báo số mệnh cát tường

4 vết bớt Đức Phật đánh dấu, dự báo số mệnh cát tường

Vết bớt không chỉ là dấu ấn cơ thể, mà trong phong thủy còn là biểu tượng được Phật điểm hóa, báo hiệu cuộc sống an yên, hạnh phúc viên mãn.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật
Người có vết bớt trên lưng: Người có vết bớt trên lưng là do kiếp trước họ đã tu phước, hoặc là kiếp trước họ đã hiến thân cho Phật, hoặc họ là người vì Phật mà hoằng pháp tại thế, cả đời họ đều có vết bớt, được sống dưới sự thương xót của Đức Phật.
Kiếp trước tuy nghèo nhưng là người chính trực nhất, âm đức cũng lớn nhất, kiếp này được Phật Tổ khắc ấn vào lưng, để kiếp này hắn không còn khổ nữa. Kiếp này có thể làm việc thiện và tích đức ở đời, họ thể hiện rằng họ là người mạnh mẽ và độc lập, rất thông minh và tài giỏi, vô cùng tiềm năng bên trong mạnh mẽ.
Họ sẽ có một màn trình diễn bom tấn trong công việc bằng chính đôi tay và trí tuệ của mình. Họ là những người phụ nữ mạnh mẽ trong mắt mọi người. Vận may cuộc sống của họ đã tăng lên suốt 5 năm qua, và vận may của họ rất dồi dào.
Dưới Thần tài phù hộ, ánh sáng tím luôn chiếu rọi, tai họa tránh xa, làm ăn phát đạt. Gia đình yên ấm hạnh phúc, cả đời thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền dễ dàng, cuộc sống tươi đẹp, tổ tiên vinh quy bái tổ, phú quý trăm năm!
Người có vết bớt trên cánh tay: Người có vết bớt trên cánh tay, kiếp trước họ là dũng sĩ trong thiên hạ, kiếp trước nhất định là anh hùng, nếu không nhập thế thì sẽ thành La Hán!
Họ là những người đã thay đổi thế gian, kiếp này họ vẫn sẽ làm việc thiện tích đức, dẫn dắt thế gian làm điều tốt, vì vậy, Đức Phật sẽ đánh dấu cánh tay của họ, rất tốt bụng và quyết đoán, không ngại khó khăn, mềm lòng và không thù dai, họ là người có khả năng làm nên một gia đình thịnh vượng nhất, và họ có một cuộc hôn nhân suôn sẻ và tình yêu hạnh phúc trong cuộc đời này.
Họ được định sẵn là sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời này, không những đa số sinh ra trong gia đình nề nếp, học hành tử tế mà đường học hành, hôn nhân của họ càng suôn sẻ, hạnh phúc.
Nhờ vận may của mình mà 5 năm qua người nhà tránh xa tai họa, mọi việc thuận buồm xuôi gió, được quý nhân xung quanh giúp đỡ, tiền bạc sung sướng, cuộc sống như ý, gia đình hưng vượng và thịnh vượng trong một trăm năm!
Người có vết bớt ở thái dương: Vết bớt ở thái dương đều là người kiếp trước có công lao xuất chúng, kiếp trước người này được mệnh là người đại đức trong thiên hạ, kiếp này Phật Tổ sẽ ghi dấu ấn trên thái dương để biểu thị những người vẫn có thể đóng góp cho thế giới loài người trong quá trình tái sinh sẽ quay trở lại thế giới loài người.
Người này kiếp này công việc thuận buồm xuôi gió, từng bước thăng tiến, thích hợp phát triển ở những nơi khác, có thể kiếm nhiều tiền, thu được nhiều của, người có nốt ruồi trên thái dương phúc khí bao quanh trong cuộc sống của họ, và họ sẽ có vô số tiền, có thể có một mức lương rất cao và một mức lương xứng đáng.
Vết bớt ở lòng bàn tay, lòng bàn chân: Người có nốt ruồi ở lòng bàn tay là người kiếp trước sửa cầu sửa đường, làm nhiều việc thiện, tích đức lớn nên kiếp này được Đức Phật khắc ấn lòng bàn tay, lòng bàn chân, bàn tay đại biểu cho người khác, bàn chân lại càng quan trọng, người chăm chỉ cũng sẽ được ghi dấu ấn này ở kiếp sau.
Họ có đầu óc nhạy bén, phản ứng nhanh nhạy, khả năng kiếm tiền đặc biệt mạnh, cả đời sẽ có rất nhiều tiền, số mệnh giàu sang phú quý. Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân có thể kiếm được nhiều tiền ở những vị trí khác, cả đời tràn đầy năng lượng và sức sống, có cơ hội làm giàu lớn.
Là người hiền lành, nhẫn nại và kiên cường, trong đời có nhiều quý nhân, tài lộc như cây đầu xuân, chăm chỉ nhất định sẽ thu được kết quả tốt, sau tuổi trung niên thu nhập cao ổn định, con cháu hưởng phúc lớn. (Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).
