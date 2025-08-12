Hà Nội

Sống đạo

4 thời điểm im lặng là vàng, nói nhiều dễ rước họa vào thân

Nói đúng lúc sẽ được tôn trọng, nói sai chỗ dễ mất lòng. Đây là 4 tình huống bạn nên im lặng để bảo vệ bản thân.

Theo Thiên An / Thanh Niên Việt

Một người chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học cách im lặng đúng lúc. Tại sao phải học cách im lặng? Bởi vì xưa nay vẫn có câu: "Bệnh từ miệng mà vào, hoạ từ miệng mà ra".

Ăn uống bừa bãi dễ sinh bệnh, nhưng nói năng bừa bãi còn dễ mang họa hơn nhiều. Ví dụ như trong môi trường công sở, có người bạn vốn không ưa, nhưng họ cũng chẳng gây sự với bạn. Vậy mà chỉ vì một câu buột miệng không đúng lúc, bạn đã tự đẩy mình vào thế đối đầu. Một câu nói không đáng, có thể biến người quen thành kẻ thù.

Người thông minh thật sự hiểu rằng có những lúc nói càng ít càng tốt. Đặc biệt là trong 4 hoàn cảnh dưới đây, ai biết giữ miệng trong những tình huống này, chắc chắn vừa có EQ cao, vừa sở hữu IQ không tầm thường.

1. Khi vừa mới có chút thành tựu, hãy nói ít lại

Khi một người vừa gặt hái được chút thành công, đó cũng là lúc họ dễ rơi vào vùng nguy hiểm nhất. Tự mãn, chủ quan, coi thường người khác, tất cả đều dễ xuất hiện ở thời điểm này.

Người khôn ngoan hiểu rằng: "Càng có chút thành tựu, càng phải biết khiêm tốn".

Lúc này, nói nhiều dễ khiến bản thân buông lỏng cảnh giác, phát ngôn tùy tiện, thậm chí vô tình xúc phạm người khác mà không hay. Dù bạn có tài giỏi, quyền lực hay giàu có đến mấy, nếu kiêu ngạo quá mức thì sớm muộn cũng sẽ bị "người mạnh hơn" chỉnh đốn.

Giữ khiêm tốn, giữ im lặng, đó mới là đạo sống lâu dài.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Khi rơi vào "bãi chiến trường", càng im lặng càng an toàn

Bạn thấy hai đồng nghiệp đang cãi nhau to tiếng. Tình huống rõ ràng là một cuộc chiến nảy lửa. Vậy bạn nên làm gì?

Người thiếu tỉnh táo sẽ chọn can thiệp, cố gắng làm "người hòa giải". Nhưng đáng tiếc, vai trò "người đứng giữa" thường là nguy hiểm nhất. Bạn càng nói, càng dễ bị cả hai bên hiểu lầm. Có khi họ thậm chí tạm thời "bắt tay nhau" để quay sang chỉ trích bạn, rồi sau đó lại quay lại đấu đá như cũ.

Người EQ thì cao hiểu rằng không phải chuyện gì cũng cần lên tiếng. Đặc biệt là khi đứng giữa những mối quan hệ rối rắm, mâu thuẫn, im lặng và quan sát là lựa chọn an toàn hơn cả.

3. Khi dính đến lợi ích, hãy giữ kín như bưng

Một trong những bản chất sâu kín nhất của con người là chạy theo lợi ích. Cổ nhân nói: "Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà sa lưới".

Thời đại này, đồng tiền càng lên ngôi thì cảm tình càng bị gạt ra rìa. Hôn nhân, gia đình, tình bạn nhiều khi cũng bị chi phối bởi quy luật của lợi ích:

Muốn kết hôn? Trước hết phải có nhà, có xe.

Nuôi con? Đôi khi cha mẹ xem con là "công cụ dưỡng già".

Bạn bè? "Người đến vì lợi thì đông như hội, người ở lại vì tình thì ít như lá mùa thu".

Người khôn ngoan hiểu rõ càng dính đến tiền bạc, càng phải nói ít đi. Bởi nói nhiều thì vừa dễ đắc tội người khác, vừa làm lộ thông tin của bản thân, nguy hiểm hơi là khơi dậy lòng tham nơi người nghe. Nói chuyện lợi ích luôn đi kèm rủi ro. Và khi có rủi ro thì im lặng chính là cách tự bảo vệ tốt nhất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

4. Khi đối mặt với những "luật ngầm", biết là đủ, đừng nói ra

Cuộc đời có vô số "luật ngầm" - những thứ ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra. Bởi vì một khi bạn nói toẹt ra sự thật ấy, bạn sẽ trở thành cái đinh nhọn nhô lên và đinh thì thường bị búa gõ đầu.

Người tỉnh táo hiểu rằng không phải điều gì cũng cần nói trắng ra. Không phải thật thà lúc nào cũng là tốt. Trong xã hội quan hệ chằng chịt như mạng nhện, nhiều chuyện đều là "ngầm hiểu". Ai nói toạc ra, người đó sẽ lãnh đủ hậu quả.

thanhnienviet.vn
