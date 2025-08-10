9 ngày tới, 3 con giáp phát tài, tương lai sáng như gương

Chỉ trong 9 ngày tới, 3 con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, vận xui tan biến, tiền bạc, cơ hội và thành công cùng kéo đến.
Halo là kính thông minh mới của Brilliant Labs được giới thiệu tích hợp công AI kèm với màn hình OLED sẽ ra mắt cuối 2025 với giá từ 299 đô.
Các nhà khảo cổ học thuộc Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) bất ngờ tìm thấy vết tích của một xưởng chế tạo lưỡi dao cổ ở miền Nam Israel.
Công an Hà Nội huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị cùng 245 xe cơ giới chuyên dụng tại chương trình ngày hội "Vì Thủ đô bình yên".
Các nhà khảo cổ tìm thấy áo giáp đồng nguyên vẹn tại Cộng hòa Séc, được cho là một trong những hiện vật quý hiếm gắn với huyền thoại Troy.
Việc phát hiện thêm các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời tiếp tục mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.
Mẫu xe môtô Royal Enfield Bear 650 vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan, làm sống lại di sản xế nổ mang phong cách scrambler với những trang bị hiện đại.
Được biết chỉ với màu sơn tím rất thời thượng này khiến chủ nhân chiếc BMW M3 Competition xDrive đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM này tốn khoảng 320 triệu đồng.
Sau hơn một năm làm dâu hào môn, Mai Tây hiện có cuộc sống viên mãn, mới sinh con đầu lòng. Cô có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng.
Mới đây, hot girl Hoàng Tố Uyên đã khiến cộng đồng game thủ và người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi tung ra bộ ảnh cosplay cực kỳ ấn tượng.
Chiếc McLaren 720S Spider từng được đại gia Đà Nẵng chơi lớn khi lột xác ngoại thất qua bản độ body kit của hãng độ Novitec đã trở về lại Lào để tìm chủ.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này trong mùa thu sẽ cực kỳ khởi sắc nhờ được quý nhân hết lòng nâng đỡ, công việc hanh thông, tiền bạc dư dả, tình yêu rực rỡ.
Nổi tiếng với gương mặt bầu bĩnh dù đã là mẹ 2 con, Hong Young Gi gần đây thu hút sự bàn luận trên mạng xã hội với hình ảnh trong chuyến du lịch Pháp.
Mang vẻ đẹp kỳ lạ và bí ẩn, cầy giông sọc (Viverra megaspila) là một trong những loài thú ăn thịt nhỏ hiếm gặp của rừng nhiệt đới Việt Nam.
Trước những bình luận mang tính công kích không có bằng chứng như từng quen đại gia, hot girl Trần Bích Hạnh - bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh thẳng thắn đáp trả.
Subeo - con trai của Cường Đô la và vợ cũ Hồ Ngọc Hà đang đi thực tập. Suchin và Sutin - hai nhóc tì của Cường Đô la và Đàm Thu Trang càng lớn càng đáng yêu.
Ít ai biết rằng iPhone có sẵn tính năng giúp pin bền hơn rõ rệt, giảm nóng máy khi sạc và có thể kéo dài tuổi thọ pin thêm đến 2 năm nếu bạn bật ngay hôm nay.
Từ sân bay Kép, các chiến cơ Su-30MK2 cùng Yak-130, L-39NG đồng loạt cơ động, xếp đội hình chuẩn bị cho lễ diễu binh lịch sử mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ lựa chọn cuộc sống độc lập, trong khi Sửu vì cảm xúc nhất thời gây mất đoàn kết với nhóm bạn.
"Đệ nhất hot girl Sài thành" Võ Ngọc Trân tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt ảnh mới đầy ấn tượng trong kỳ nghỉ dưỡng của mình.
Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2025. Trước đó, 2 mỹ nhân Việt Nhật Kim Anh và Tuệ Như cũng đón thiên thần nhí gia nhập tổ ấm.