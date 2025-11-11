Hà Nội

Tây Nguyên tháng 11: Mùa hoa dã quỳ, cà phê chín và biển mây trắng

Khám phá vẻ đẹp Tây Nguyên tháng 11 với hoa dã quỳ nở rộ, cà phê chín mọng và biển mây trắng xóa, trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa tiết trời se lạnh của tháng 11, Tây Nguyên như thay áo mới. Cả vùng đại ngàn ngập trong sắc vàng của hoa dã quỳ, hòa cùng sắc đỏ nồng nàn của cà phê chín và những lớp mây trắng xóa cuộn tràn trên đỉnh núi. Ảnh hanoitourist
Đây cũng là thời điểm lý tưởng nhất để du khách tìm về miền đất bazan, cảm nhận trọn vẹn nhịp sống và vẻ đẹp hoang sơ của cao nguyên. Ảnh hanoitourist
Vào mùa này, những đồi cà phê ở Đắk Lắk, Gia Lai chuyển mình rực rỡ. Hàng vạn quả cà phê chín mọng lấp lánh trong nắng, báo hiệu mùa thu hoạch nhộn nhịp. Ghé thăm “thủ phủ cà phê” Buôn Ma Thuột, du khách có thể cùng người dân hái cà phê, trải nghiệm quy trình phơi, ủ, rang, xay; rồi nhâm nhi tách cà phê nóng giữa buổi sáng lành lạnh. Ảnh H.M
Hương cà phê lan trong gió, quyện cùng tiếng gùi quả, tiếng nói cười rộn rã của người dân buôn làng – tất cả tạo nên một không gian mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Không chỉ là hương vị, cà phê còn là linh hồn của vùng đất này, là niềm tự hào của những con người sống giữa nắng gió đại ngàn. Ảnh H.M
Cùng lúc, hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, tạo nên những cung đường vàng rực rỡ. Từ đèo Prenn, đèo Tà Nung ở Đà Lạt đến miệng núi lửa Chư Đăng Ya ở Gia Lai hay quanh hồ Lắk, hoa dã quỳ nhuộm vàng cả triền đồi, khiến khung cảnh trở nên sống động. Ảnh Diễm Quỳnh
Các nhiếp ảnh gia khuyên nên chụp hoa vào sáng sớm từ 7–8 giờ hoặc chiều muộn 16–17 giờ, khi ánh nắng dịu, màu hoa nổi bật mà không bị chói. Gia Lai còn tổ chức lễ hội Hoa Dã Quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya, kết hợp trình diễn cồng chiêng, trang phục dân tộc và ẩm thực địa phương, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ảnh Diễm Quỳnh
Tháng 11 cũng là mùa hồng chín tại Đà Lạt và các vùng cao nguyên như Măng Đen. Những trái hồng giòn lấp lánh trong nắng sớm, nhuộm hồng cả triền đồi, tạo khung cảnh lãng mạn. Du khách có thể ghé thăm vườn hồng ở Trại Hầm, Đa Quý hay Xuân Trường để trải nghiệm hái hồng, chụp ảnh và thưởng thức vị ngọt thanh mát ngay tại vườn. Ảnh Rừng Nhiệt Đới cafe
Ở Măng Đen, nhiều nông trại mở cửa tham quan kết hợp trải nghiệm nông nghiệp: hái hồng, phơi hồng, thưởng thức trà nóng và hồng treo gió, giúp du khách tận hưởng không gian yên bình, tách biệt hẳn khỏi phố thị ồn ào. Ảnh Rừng Nhiệt Đới cafe
Ngoài hoa và cà phê, Tây Nguyên tháng 11 còn hấp dẫn du khách bởi những biển mây trắng xóa. Khi đêm xuống, hơi nước từ thung lũng tụ lại, sáng sớm tạo thành lớp mây dày bồng bềnh. Ảnh Datviettour
Các điểm cao như đỉnh Langbiang (Đà Lạt), miệng núi lửa Chư Đăng Ya (Gia Lai) hay đèo M’Đrắk (Đắk Lắk) là nơi lý tưởng để “săn mây”. Khi mặt trời nhô lên, ánh nắng vàng xuyên qua biển mây, nhuộm sáng cả cao nguyên, tạo khung cảnh hùng vĩ và trong trẻo. Nếu không thể dậy sớm, du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng mây vào buổi chiều hoặc sau những cơn mưa, khi hơi nước lơ lửng quanh đồi núi. Ảnh iVIVU
#Mùa hoa dã quỳ Tây Nguyên #Thu hoạch cà phê chín đỏ #Lễ hội Hoa Dã Quỳ và Núi lửa Chư Đăng Ya #Khám phá vẻ đẹp cao nguyên tháng 11 #Trải nghiệm hái hồng tại Đà Lạt và Măng Đen #Săn mây tại đỉnh Langbiang và đèo M’Đrắk

